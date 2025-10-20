バンダイは、『美少女戦士セーラームーン』のコスメブランド「ミラクルロマンス」より「ミラクルロマンス シャイニングムーンパウダー 2026 Limited Edition」(19,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月20日13時より予約を受け付けており、2026年3月発送予定。

「ミラクルロマンス シャイニングムーンパウダー 2026 Limited Edition」は、『美少女戦士セーラームーン』のコスメブランド「ミラクルロマンス」より、「変身ブローチ」をモチーフにした限定版フェイスパウダー。

2018年から始まった「シャイニングムーンパウダー」シリーズ8作目で、今作は「変身ブローチ」をモチーフに、月の光をイメージしたデザインをほどこしている。

中央の石にはキュービックジルコニアを使用。クリアパーツからはホログラムがのぞき、ホワイトゴールドメッキと共に上品にきらめく。コンパクト中央下には、「2026」の刻印が入っており、コンパクト内側ミラー部分には、きらめく月と星、瑞々しい蔦と花のモチーフ、そしてセーラー5戦士の守護星マークがあしらわれている。

パウダーは、どなたでも使いやすいクリアカラーフィニッシュパウダーを採用。ソフトフォーカス効果のある球状パウダー(※メタクリル酸メチルクロスポリマー (基剤))が、毛穴やしわを自然にカバーします(※メーキャップ効果による)。月光のような輝きをはなつパール(※マイカ、酸化チタン、酸化スズ (光沢剤))が、くすみや色むらをカバー(※2)し、肌に上品なつやをプラスする。

セット内容は、フェイスパウダー1個、パフ1個、パフケース1個、粉とび防止シート1枚。

(C)武内直子・PNP・東映アニメーション (C)Naoko Takeuchi