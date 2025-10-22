東京ディズニーリゾートでは、12月5日の日本公開に先駆け11月26日より、ディズニー・アニメーション・スタジオ最新作『ズートピア２』をイメージしたグッズとメニューの販売を開始。また、東京ディズニーランドで開催するスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」(11月11日～12月25日)のパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」には、ディズニー映画『ズートピア２』の衣装を着たジュディとニックが登場する。

グッズ

ディズニー映画『ズートピア２』に登場する多彩なキャラクターたちが、テーマパークで潜入捜査する様子を描いたデザインのグッズを、映画公開日に先駆け11月26日より販売する。

背面にコミック調のデザインが描かれたビッグシルエットパーカーや、大きなもふもふの耳がついたキャップ、ニック風の大きな耳がぴんと立ったハット、カラフルなバルーンを持ったジュディとニックのぬいぐるみバッジなどが登場。

そのほか、振るとゆらゆら動くキャラクターのマスコットが付いたボールペンや、手を動かしてペンを持たせたりすることができるぬいぐるみのようなペンケースなどもラインナップしている。さらに、ディズニー映画『ズートピア２』で初登場のキャラクター、ヘビのゲイリーがハンドストラップになっているスマートフォンアクセサリーなども販売する。

フード

東京ディズニーランドの「スウィートハート・カフェ」、東京ディズニーシーの「マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー」などの店舗で、ディズニー映画『ズートピア』に登場するドーナツをイメージした、カラフルで目を引くチョコドーナツを販売する。また、2つのパークのポップコーンワゴンでは、テーマパークで潜入捜査を楽しむジュディとニックの様子が描かれた、ポップコーン、レギュラーボックスが特別デザインで登場する。

「IKSPIARI」が「ZOOTOPIARI」に

舞浜駅前の商業施設イクスピアリにある映画館シネマイクスピアリでは、ディズニー映画『ズートピア２』公開に先駆けて、11月11日から入口サインにある「IKSPIARI」の文字が、「ZOOTOPIARI」に変わる。

(C)Disney