「猫をたっぷり撫でたい」という、猫好きの人ならだれもが考える想い。SNSでは、そんな欲望に関する投稿が話題に!

保護猫10匹との生活を描くririca🐈‍⬛猫漫画(@ririca_neko)さんの漫画が、注目を浴びています。

撫で回していいタイミングでできないの苦しい…(@ririca_nekoより引用)

猫のかるら（通称かるー）くんのお誘いを、ご飯作りのために一旦は断る飼い主さん。爆速で調理を終わらせ、駆けつけた結果は……??

残念なことに、かるらくんの甘えタイムは終了。この漫画には、「わかりみがすぎる」「タイミング難しいですね」と共感する声や、「かわいいかるちゃん」「かるかわい」と、かるらくんにハートを射抜かれた人のコメントが寄せられています。

こちらの投稿には、6300件以上のいいねと多くの反響がありました。riricaさんに大きな反響があったことについて伺うと「猫ちゃんが今は手が離せないって時に来るのは他の家でもある事だとわかってあるあるなんだと気がつきました。我が家だけかな〜と思っていつも漫画を描いてるのですが予想外に共感いただけることが多くて面白いです!」とのこと。猫を飼っている方なら思い当たりのある「あるある」のはず。

riricaさんは今回以外にも、猫との日々の生活の様子を描いた漫画を、愛情とユーモアをたっぷり込めて投稿しています。猫好きさんはぜひ、その他の投稿もチェックしてみては?