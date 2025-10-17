すっかり涼しくなり、ワンちゃんとのお出かけも楽しい季節になりました。ペットカートやリュックなど、移動に便利なアイテムが活躍する時期でもあります。そんな中、Xではあるポメラニアンの姿が大きな話題を呼んでいます。
うちの愛犬、リュックに入るのとっても上手なので見てほしい
(@pome_tenkunより引用)
うちの愛犬、リュックに入るのとっても上手なので見てほしい pic.twitter.com/rOnQ3TNfhF— ポメラニアンの天くん！ (@pome_tenkun) October 12, 2025
ポストの主は「ポメラニアンの天くん! (@pome_tenkun)」さん。愛犬の天くん(2歳・男の子)は、ペット用リュックに入るのがとっても上手なのだそう。
動画では、飼い主さんの「ハウス」の合図で、天くんがリュックにすばやくin。
クルッと一回転して、ふわふわの尻尾をしっかりとリュック内に収納。
そして、飼い主さんの「上手! えらいね〜 ドッグラン行こうね!」の声に、天くんは「僕できたよ!」といわんばかりのニッコニコ笑顔に。可愛い〜!!
この投稿は大きな反響を呼び、12万件のいいねを獲得(10月16日時点)。「できたよー! って表情かわいすぎる」「可愛いね お出かけが大好きなんですね」「褒めたらニコってするの神」「なんて上手なの おけけ挟まないように綺麗に収納されたわぁ」など、数々のコメントも寄せられました。
投稿主さんに聞いてみた
見る人の心を一瞬でつかんだ天くん。投稿主さんに更なるお話をお聞きしました。
── 「ハウス」の合図はすぐに学習したんですか?
おやつが大好きな子なので、おやつを使いながら教えたらすぐに覚えてくれました!
── いつもこのようにリュックに入ってニコニコしているのでしょうか?
リュックに入る時は楽しいお出かけが多いので、大体ニコニコしています!
── 今回のポストが大きな反響を生んでいますが、率直なご感想などはございますか?
こんなに多くの方に見ていただけるとは思っていなかったのでビックリしましたが、嬉しく思っております。
可愛らしい「ハウス」を披露してくれた天くん。これからもたくさんのお出かけを、笑顔いっぱいで楽しんでくださいね♪
