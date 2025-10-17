秋の訪れとともに、需要が高まる中華まん。毎年、さまざまなキャラクターや生き物などを模した中華まんが登場しては各地で話題となっていますが、今回紹介するのは、サンリオキャラクターの中華まん。ではなく……、中華まんになっちゃったサンリオキャラクターズなんです!!

こちらは、10月第3週よりバンダイのガシャポンに登場している「サンリオキャラクターズ〜なりきりまん〜 めじるしアクセサリー」です。可愛いのはもちろんですが、本物の中華まんみたいで、なんだか美味しそうですね。

1回300円。「グリーンカレーまん(ポチャッコ)」「ごまあんまん(クロミ)」「みずいろまん(シナモロール)」「ももまん(マイメロディ)」「にくまん(ハローキティ)」「カレーまん(ポムポムプリン)」の全6種がラインナップされています。

SNSで紹介されると、「やっばいこれめっちゃかわいい」「シナモンがあるぅぅぅぅ」「クロミ様の感情大爆発じゃん!!!かぁいい!!!」「これほしい!!!」と話題に。どれが出ても可愛いのが嬉しいですね。

食べられないけれど、見ればほっこり温まる「サンリオキャラクターズ〜なりきりまん〜 めじるしアクセサリー」。身の回りのものに着けまくって、毎日持ち歩きましょう!!

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部