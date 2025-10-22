愛猫や愛犬のために使うブラシ。種類や値段もさまざまで、どれを買えばいいのか迷ってしまう飼い主さんも多いのではないでしょうか。そんな悩みを一瞬で吹き飛ばしてくれる猫ちゃんが今、Xで話題になっています。

高級ブラシでも100円均一のブラシでも、どのブラシでも極楽顔を見せてくれる。



ブラシを選ぶ私の葛藤を全部無にする天才。

(@sudahotateより引用)

投稿したのは「菅田ホタテ(@sudahotate)」さん。愛猫の菅田〈すだ〉君(推定5歳・男の子)は、高級ブラシでも100円均一のブラシでも、どんなブラシで梳かしても“極楽顔”になるようです。

動画で使われていたのは、SHEINで購入した500円ほどのブラシだそうですが、頭を優しくブラッシングされる菅田君は、まるで天にも昇るようなうっとり顔で、とーっても気持ちよさそう! 見ているだけでこちらまで幸せな気持ちになりますね。

菅田ホタテさんは、ブラシ選びの際の葛藤を全て無にしてくれる天才だと話します。

この投稿は大きな反響を呼び、5.2万件のいいねを獲得(10月22日時点)。「ブラシではないのです。あなたがやってくれるから良いのです」「お目目! お目目がぁー こんな可愛いお顔ある?」「可愛すぎて泣きそう」「とても幸せそう」など、数々のコメントも寄せられました。

ちなみに、ダイソーのブラシでもやっぱり“うっとり顔”に。ご自宅には、スリッカーブラシ、ファーミネーター、豚毛ブラシ、ピンブラシ、ラバーブラシなど様々な種類を揃えているそうですが、菅田君は何を使用しても気持ちよさそうにしているみたいですよ!

これはDAISOの100円ブラシバージョン。

結果的にいつも同じ極楽顔。幸せのプロ。

(@sudahotateより引用)

投稿主さんに聞いてみた

多くの注目を集めた菅田君。投稿主の菅田ホタテさんに更なるお話をお聞きしました。

── 菅田ホタテさんにとっての「高級ブラシ」はどんなものですか? また、ブラシを選ぶときの葛藤についても教えてください。

豚毛や猪毛など天然毛を使用した獣毛ブラシや、ファーミネーターなどが、自分にとっては高級ブラシです。 ブラシの種類は、スリッカー、コーム、ラバーブラシ、ピンブラシなどたくさんあるので、「購入したものの気に入らないかもしれない。愛猫に合ったブラシなのだろうか。皮膚や被毛の健康を保つことができるだろうか」といったことを悩み葛藤します。

── 菅田君はどんな猫ちゃんなのでしょう?

沖縄県のサトウキビ畑で保護され、沖縄の保護猫カフェを経て東京の我が家へとやってきました。

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところを教えてください。

ご飯大好き、遊ぶの大好き、猫とも人間ともすぐ仲良くなる根アカな性格、陽キャです。とにかく毎日楽しそうなので、見ているだけでこちらも幸せをもらえます。お祭り野郎です。

飼い主さんにブラッシングされて、とっても幸せそうな菅田君。その表情に、ずっと眺めていたくなるほど癒されますね♪