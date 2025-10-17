オンデーズは10月16日より、大人気シリーズ「ハリー・ポッター」とのコラボレーション第2弾「Harry Potter × OWNDAYS」の先行予約をOWNDAYSオンラインストア限定で開始。10月23日より、店舗・オンラインストアにて発売する。

「ハリー・ポッター」コレクション第2弾「Harry Potter × OWNDAYS」

「ハリー・ポッター」コレクション第2弾は、ホグワーツ魔法魔術学校の4寮(グリフィンドール、スリザリン、レイブンクロー、ハッフルパフ)それぞれの個性を表現したモデルに加え、“忍びの地図”や“クィディッチ”といった学校生活を象徴するアイコンをデザインに落とし込んだモデルが登場。

さらに、シリーズ屈指の人気キャラクター、セブルス・スネイプをモチーフにしたモデルがオンラインストア限定で加わり、アイウェアのラインナップは全11種類に。細部にまでこだわり抜いたデザインで、ファンならずとも心躍るコレクションとなっている。

なお、本コラボフレームを購入すると、ホグワーツの校章があしらわれた、魔法使いのための特別なメガネケースとクロスがもれなく付属。さらに、10月16日〜23日までの先行予約期間中、コラボフレーム2本以上同時購入で10%OFFとなるキャンペーンも開催されている。

ラインアップは以下のとおり。

ホグワーツ魔法魔術学校の4寮

グリフィンドール model

グリフィンドール寮をイメージし、赤と金のテンプルやメタルパーツを採用。テンプルエンドには、ホグワーツの校章と象徴動物であるライオンのアイコンが施されている。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」グリフィンドールmodel

スリザリン model

リザリン寮をイメージしたフレームは、緑とシルバーの配色に。波打つテンプルと交差するブリッジの彫金が、象徴動物である蛇の姿を想起させ、テンプルエンドには、ホグワーツの校章と蛇のアイコンが施されている。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」スリザリンmodel

レイブンクロー model

レイブンクロー寮をイメージしたフレームは、青のグラデーションが静かな知性と気品を感じさせる佇まいに。テンプルエンドには、ホグワーツの校章と象徴動物である鷲のアイコンが施されている。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」レイブンクローmodel

ハッフルパフ model

ハッフルパフ寮をイメージしたフレームは、黄色のテンプルとブラウンデミのフロントを採用。テンプルサイドには寮のエンブレムモチーフが、テンプルエンドには、ホグワーツの校章と象徴動物であるアナグマのアイコンが施されている。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」ハッフルパフmodel

ホグワーツ魔法魔術学校の4寮コラボ限定マルチポーチ

イギリスの伝統的な通学カバン「サッチェルバッグ」をモチーフにした、メガネケースとしても使えるマルチポーチ。寮をイメージしたカラーのクロスが付属して、価格は各2,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」ホグワーツ魔法魔術学校の4寮コラボ限定マルチポーチ

ホグワーツの学校生活シリーズ

忍びの地図 model

「忍びの地図」をモチーフにしたフレームは、地図上に現れる足跡をフロントの縁に点々とあしらい、テンプルには、地図に記された複雑な文字が彫金で表現されており、クリアなフレームから浮かび上がるようなデザインに。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」忍びの地図model

ホグワーツ model

ホグワーツ魔法魔術学校をモチーフにしたフレーム。ホグワーツ城の建築様式から着想を得たカラーリングやディテールが、重厚でクラシカルな雰囲気を演出している。テンプルエンドには象徴的なとんがり屋根のシルエットが、左テンプルには校章と「Draco Dormiens Nunquam Titillandus」のモットーが施されている。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」ホグワーツmodel

クィディッチ model

「クィディッチ」をモチーフにしたフレームは、フロントにはペナントをイメージしたメタルパーツを配置。テンプルはほうきの柄を思わせるツートーンカラーで、左テンプルには、金のスニッチが施されている。価格は1万3,000円。

「Harry Potter × OWNDAYS」クィディッチmodel

オンラインストア限定

セブルス・スネイプ model

ブルス・スネイプをモチーフにしたフレームのテンプルには、彼の杖を思わせる造形と、名前の刻印が。テンプルエンドは、授業で使われる大鍋のシルエットに薬品の色味が七宝の装飾で表現されている。価格は1万3,000円。