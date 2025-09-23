23日のテレビ朝日系バラエティ番組『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00～)では、「石原4兄弟大集合 今明かされる石原家の真実 3時間SP」を放送する。

23日の放送は、バラエティー番組では初めて4人揃っての出演となる石原4兄弟がゲスト。元衆議院議員の長男・伸晃、俳優・タレントの次男・良純、現職衆議院議員の三男・宏高、そして芸術家の四男・延啓と、それぞれ異なる分野で活躍する4人が、幼少期から現在までの家族の歴史、父・慎太郎さん、叔父・裕次郎さん、そして母・典子さんとの思い出を紐解いていく。

4兄弟の叔父で国民的スターだった裕次郎さんは、4兄弟にとっても特別な存在だったそう。良純が俳優の道に進むことになったのも、裕次郎さんが大動脈瘤で倒れ、良純がその見舞いに行ったことがきっかけだったといい、裕次郎さんゆかりのプロデューサーに誘われ映画『凶弾』(82)で俳優デビューを果たす。

そして、慎太郎さんが裕次郎さんの光と影を描いた回顧録である小説『弟』がベストセラーになるなど、裕次郎さんの存在が石原家に与えた影響は計り知れない。

兄弟で唯一元気だった頃の叔父を知る伸晃と、病後の叔父を“社長”として支えた良純が、それぞれの視点でスター・裕次郎さんの素顔を語る。

そして、番組では、4兄弟が思い出の地である逗子を訪問。地元の老舗洋菓子店で思い出のケーキに舌鼓を打ち、創業当時から石原家御用達の自転車店を訪れるなど、懐かしい商店街を散策すれば、店先で交わされる気さくな会話から、これまで見せることのなかった兄弟の素顔が垣間見える。

4人でのクルージングでは、慎太郎さんの遺言に従い散骨式を行った思い出の海を進み、4兄弟にとって特別な「裕次郎灯台」を眺めると、雄大な景色を前に宏高が裕次郎さんの“とある衝撃の事実”を語り始める。