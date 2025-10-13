通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映画『秒速5センチメートル』の米津玄師の主題歌「1991」のリリースを記念して、『米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン「1991」』を13日からスタートした。
このキャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビ JOYSOUND」(無料)を使って、米津玄師の「1991」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで「1991×JOYSOUND オリジナルQUOカード」が、抽選で50人にプレゼントされる。
スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募可能だ。
【編集部MEMO】
米津玄師は、映画『秒速5センチメートル』について、「試写で初めて見させてもらった時、冒頭から終わりまで全てのカットに奥山さんの熱意と執念が滲むその出来栄えに“すごいものを見た”という興奮をおぼえました。子供のころ原作と出会い、数年まえMV監督としての奥山さんと出会い、やがて映画監督にもなった彼がこのような素晴らしい映画を撮り、そこにわたしの居場所があったのがうれしくてなりません」といい、主題歌については、「映画のために書き下ろした曲であるのはもちろんですが、先述の経緯による影響もあってか同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの『1991』というタイトルにさせてもらいました」とコメントしている。