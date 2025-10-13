通信カラオケ・JOYSOUNDでは、映画『秒速5センチメートル』の米津玄師の主題歌「1991」のリリースを記念して、『米津玄師×JOYSOUND コラボキャンペーン「1991」』を13日からスタートした。

このキャンペーンに参加するには、最新機種「JOYSOUND X1」をはじめとした対象機種を導入のカラオケ店舗で、スマートフォンをカラオケのリモコンとして利用できるアプリ「キョクナビ JOYSOUND」(無料)を使って、米津玄師の「1991」を選曲。その場でスマートフォンに表示されるスピードくじで「1991×JOYSOUND オリジナルQUOカード」が、抽選で50人にプレゼントされる。

スピードくじには毎日、1曲につき1回チャレンジでき、キャンペーン期間中は何度でも、応募可能だ。