俳優・沢村一樹の次男で俳優の野村康太が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

野村康太

野村は、「MEN'S NON-NO Special Stage」のトップバッターを飾り、千鳥格子柄のジャケットが印象的なコーディネートを披露。オールバックのヘアスタイルで色気を放ちながらランウェイを歩いた。

同ステージでは、『MEN'S NON-NO』の専属モデルが集結し、鈴木仁、豊田裕大、水沢林太郎らも出演。また、「メンズノンノモデルオーディション2025」の合格者が発表され、グランプリ＆読者賞の高橋紅輝、準グランプリの松岡光と籠宮壮太朗がお披露目された。

「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。

