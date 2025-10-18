本田真凜＆望結を姉に持つ本田姉妹の末っ子でタレント・モデルの本田紗来が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

本田紗来

本田はオープニングを飾るファッションショー「SPECIAL FASHION SHOW」に出演。ブラウンのジャケット、ブラックのショートパンツ、ロングブーツを合わせたコーディネートで太ももの“絶対領域”を披露し、クールな表情でランウェイを歩いた。

同ステージでは、少年忍者のヴァサイェガ渉と内村颯太がトップバッターを飾り、佐々木久美、トラウデン直美、岩瀬洋志、香音、堀越麗禾らも出演。ラストは井桁弘恵が務めた。

「GirlsAward」(ガールズアワード)は、2010年から開催している日本最大級のファッション＆音楽イベント。28回目となる今回のテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。2000年代に人気を集めた“着せ替えゲーム”のように、GirlsAwardでお気に入りのアイテムを選びながら、自分らしさを思いきり楽しんでほしいという思いが込められている。

(C)Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER