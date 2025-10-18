YouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚が18日、千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」に出演した。

梶原叶渚

この日、『Seventeen』の専属モデル決定オーディション「ミスセブンティーン2025」の結果がGirlsAwardで発表され、「ミスセブンティーン2025」に選ばれた岡本望来(14歳)、梶原叶渚(16歳)、川瀬翠子(13歳)、佐々木満音(15歳)、原田花埜(15歳)、堀口真帆(17歳)がお披露目された。

6人は白コーデでそろえ、ミニスカートから美脚を披露。Seventeenモデルの先輩たちが見守る中、1人ずつランウェイを歩いた。

梶原は「皆さんこんにちは! 高校1年生、16歳、梶原叶渚です」と挨拶し、「まずはここまで応援してくださた皆様、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝。「まだまだ未熟な私ですが、たくさんたくさん成長していけるよう頑張りますので、応援していただけたらうれしいです」と呼びかけた。

