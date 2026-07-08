乃木坂46賀喜遥香「みんなめっちゃかわいい！」『真夏の全国ツアー2026』から6期生メンバーに解禁されたこととは？

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。7月2日（木）の放送では、現在開催中の「真夏の全国ツアー2026」に参加した生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介しました。賀喜：今回の授業ですが、先月からスタートしている「真夏の全国ツアー2026」に向けて、生徒のみんなが作ってくれたかきうちわ（『乃木坂LOCKS!』内で賀喜先生が作るオリジナルうちわ）を最速でチェックしていきたいと思います！＜リスナーからのメッセージ＞「『真夏の全国ツアー2026』横浜アリーナでの2日間お疲れさまでした！ 本当に最高のライブで、『いよいよ乃木坂46との夏が始まったな！』と気分も上がったまま帰宅しました。それにしても、遥香先生の髪型アレンジがかわいすぎました!! そして、今回メールを送ったのは遥香先生に見てもらいたいものがあるからです。それは『かきねこうちわ』です！ 完全再現しようと思って頑張りましたが、紫ハートのシールだけまだ見つけられず……次のライブでも全力でアピールします！」（東京都 29歳）賀喜：フフフ（笑）。じゃあ早速、見てみようかな！賀喜：本当だ！ そっくりすぎてすごい!! キラキラのところもラメシートみたいなやつで再現してくれたんだ。「紫ハートのシールだけまだ見つけられず……」って書いてあるけれど、私はサイリウムの上にキラキラの紫のハートシールをつけたんですね。「どこに売っているんですか？」って職員さん（番組スタッフ）に聞いたら「100均にあるよ」って言ってました（笑）。100均にあるらしいよ！これ、2021年に作った頃から紫のハートシールがあるんですよ。今はどうなのかな？ 5年くらい経ってるからないかもしれないけど、探しに行ってみて！ もしかしたらどこかの店舗にあるかもしれない。賀喜：「真夏の全国ツアー2026」ってこういう楽しみもあるし、髪型ね！ 今年は18公演もあるから、ずっとストレートヘアのままだと、みんなも私自身も飽きちゃうかもしれないって思ったから変えてみた！神奈川県だったから中華街っぽい髪型にしようと思って、なんて言うんだろう？“ツインお団子ハーフアップ”みたいな髪型にしてみました！ これ、私が写真をあげない限りみんな見られないんだろうなって思うんですけど（笑）。写真を撮ってもらったから、どこかであげようかなって思ってる！あと、6期生の子は今年でツアー2回目ということでヘアアレンジを解禁していて、私はそれが結構見どころだと思うんですよ。みんなめっちゃかわいい！ だから、これから先のツアーに来てくださる方がいたら、ぜひ見てほしい！ 6期生ちゃんも含めて、メンバーみんなのヘアアレンジも見どころです。よろしくお願いします！ 私も、これからいろいろやろうと思っているので見ていてください！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info