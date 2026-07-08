北山宏光 サッカー少年から一転、芸能界へ！ ダンス未経験から始まった16歳の「人生が変わった瞬間」とは？

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送は、北山宏光さんがゲストに登場。オーディションの思い出などについて語ってくれました。

北山さんは1985年生まれ、神奈川県出身。2023年9月17日にTOBEとともに新たなエンターテインメントへの挑戦を発表し、同年11月にはデジタルシングル「乱心-RANSHIN-」でソロデビュー。その後は、楽曲制作やライブ演出に加え、俳優としても活動の幅を広げ、さまざまな分野で表現力を磨き続けています。6月24日(水)には、最新アルバム 『ULTRActi:on』をリリース。

◆オーディション参加のきっかけは友達の妹

こっちのけんと：まさか今回、お会いできるとは！

北山：僕は逆に、歌番組とか紅白とかで見てましたよ！

こっちのけんと：マジっすか!?

北山：今日は会えて嬉しいです。

こっちのけんと：さっきもさらっとお話しされてましたけど、もう40歳!? マジで見えないっす。

北山：（こっちのけんとは）30歳でしょ。ちょうど10個ぐらい離れてるね。

こっちのけんと：10個離れてるっていうのもありますし、芸歴もだいぶ長くやってらっしゃる。

北山：気づけばね！ 一生懸命走ってたら、こうなった（笑）。

こっちのけんと：そのあたりも聞けたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。この番組、ゲストの方の人生が変わった瞬間「モーメント」を伺っていきます。早速なのですが、北山さんの人生1つ目のモーメントは？

北山：「2002年 16歳でオーディションのときに歌った」です。

こっちのけんと：オーディションっていうのは？

北山：事務所に入るときのオーディションです。書類が通って、「ここに集まってください」っていうので。何人ぐらいいたのかな。100人近くいたかも。いきなり「踊れ」って言われて。だけど、ダンスはしたことがなかったから。

こっちのけんと：そうなんですか！ じゃあ、なんでオーディションを受けようってなったんですか？

北山：友達の妹が山P（山下智久さん）のファンだったから、「履歴書送ってみな」って言われたのがきっかけで。

こっちのけんと：マジっすか！ そこからじゃあ、そのままオーディションに行って「踊って」と。それまで部活とかはやっていたんですか？

北山：小学校1年生からずっとサッカー。高校もサッカーで行ったんですけど、高1のタイミングでサッカー部をやめて、この業界に飛び込んできた、みたいな感じで……。みんな、何かしら特技があるわけですよ。たとえばバク転ができる子がいたり、ダンスがとってもうまい子がいたりとか。

こっちのけんと：いますね。僕もちっちゃい頃、1回そういうオーディションに参加してみたことがあるんですよ。僕は一応ボイスパーカッションがちょっとできるから、それをやろうと思って決め込んでオーディションの現場に行って。そうしたら僕の手前の子が、焦ったのか何なのかわからないんですけど、「けん玉が特技です」と。でも、「けん玉を持ってきてないので、エアでやります」って（笑）。

北山：それはすごいね。

こっちのけんと：「俺、このあとにビートボックスするのか」と思ったら、やってられなくなって。そのまま僕も一緒に芋づる式で落ちたんですよ（笑）。

北山：芋づる式なのかな、それは（笑）。

◆オーディションではアカペラ歌唱を披露

北山：オーディションってさ、何が起こるかわかんないよね。「何かできないか」って言われたときに、僕の地元で当時流行っていた歌があって、その歌を歌わせてもらった。

こっちのけんと：何を歌ったんですか？

北山：GLAYさんの「ずっと2人で…」って曲だったんだけど。

こっちのけんと：これが流行っていたんですか!?

北山：俺らの周りは、それ聴いてみんなで大合唱よ、カラオケボックスで。そういう世代だから（笑）。

こっちのけんと：めちゃくちゃいい環境で育ってますね。それまでは、この歌に自信とかあったんですか。披露する機会があったとか？

北山：ないない！ 合唱コンクールみたいなのあるじゃないですか、学校の行事みたいな。ああいうのでも、俺はすごく声が小さくて、全然参加しないタイプだった（笑）。

こっちのけんと：女子に怒られるタイプですね（笑）。

北山：「ちゃんとしてください、男子！」って言われるタイプの人だった（笑）。

こっちのけんと：そこから急に歌って踊るようになって。

北山：ね。人生ってわかんないよね。

こっちのけんと：客観的に見ていたら、すごい才能を持っていたんだなっていうのを感じます。小さい頃からダンスを見ていた経験があったとか？

北山：まったくない。なんなら「勉強しなさい」って言われるようなタイプだったかな。それが嫌で家に帰らなくて、ずっと外で遊んでいるような子どもだった。

こっちのけんと：元気いっぱい少年ですね。

北山：踊ったりとか歌ったりするのが、世間的にはまだ、ちょっとカッコ悪い空気があった時期だった。

こっちのけんと：わかります。オーディションでGLAYのこの曲、しかもアカペラで歌われたんですよね？

北山：アカペラよ、アカペラ（笑）。

こっちのけんと：この曲ってけっこう歌詞のあいだが開くのに（笑）。

北山：その時間を、俺は耐えた。耐えたから受かったのかもしれない（笑）。

こっちのけんと：本当にそういうところがありますよね。オーディションの緊張感を乗り越えるというか。

北山：ね。そして、めちゃくちゃいい曲っすよね！

こっちのけんと：ホントに！

＜番組概要＞

番組名：G-SHOCK presents THE MOMENT

放送日時：毎週金曜 17:00～17:25

パーソナリティ：こっちのけんと

番組Webサイト： https://www.tfm.co.jp/moment/

番組公式X：@TFM_THEMOMENT