お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、1日に放送されたNHKの情報番組『あさイチ』(毎週月～金曜8:15～)にゲスト出演。2020年に無観客で開催された『第71回NHK紅白歌合戦』で総合司会を務めたことを振り返った。

内村光良

「カメラを通して届けてくださった」歌手陣への感謝

同年の紅白は、新型コロナウイルスの影響で史上初の無観客開催に。紅組司会は二階堂ふみ、白組司会は大泉洋がそれぞれ務めた。

『あさイチ』MCの博多大吉が「2020年の無観客の紅白生放送は本当に緊張なさったでしょ?」と質問すると、内村は「緊張も……。本当、俺と大泉君が、はしゃがないと。それをふみちゃんが制してくれて」と役割を回顧。そのうえで、「寂しかったです。とにかく異様な光景でした」と率直な心境を明かし、「だから『本当に頑張ろうね』って、司会陣みんなで言った」と語った。

一方で、「でも、歌手の皆さんが渾身の歌を。お客さんいない分、カメラを通して届けてくださった」と出演アーティストへの感謝を口にし、「ダイレクトに届いたのは良かったかなと思ってます」とのこと。そのうえで、「貴重な経験を、大泉君とふみちゃんとさせてもらいました」としみじみと振り返っていた。