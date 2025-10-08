ローソンは、10月15日から、全国のローソン店舗で、『リトルナイトメア』シリーズ のオリジナルグッズを販売する。一部店舗、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く。「アクションアクリルスタンド」と「ピンバッジ」、が登場する。

ローソン限定オリジナル商品

店頭販売は10月15日より発売、商品がなくなり次第終了。北海道・九州・中国地域・愛媛・田子町店(青森)は10月16日発売、江津敬川店(島根)・内子五十崎インター店(愛媛)は10月17日発売。

取扱商品は、「アクションアクリルスタンド」(全6種・各1,540円)、「ピンバッジ」(全6種ランダム・1,320円)。いずれもコミック棚で扱う。

店内マルチコピー機ローソンプリント

10月15日～12月29日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」で『リトルナイトメア 』シリーズのオリジナルブロマイドを販売する。

「オリジナルブロマイド」(全30種)は、L判が300円、2L判が500円。好きな絵柄を選択できる。

Little Nightmares™& (C)Bandai Namco Enterta inment Europe S.A.S.

(C)Lawson, Inc.