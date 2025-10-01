シルバニアファミリー40周年を記念して、老舗人形店「吉徳」からひな人形が発売されることが発表されました。10月3日より、吉徳オンラインショップにて予約受付開始です。

本商品は、ショコラウサギのお母さんとお父さんのひな人形。江戸時代から続く老舗メーカー「吉徳」とのコラボなだけあって、本格的な内裏雛の衣裳を身にまとっています。ナチュラルカラーでインテリアになじみやすいのもうれしいポイントですね。

商品は「ひな人形 親王立ち姿」(132,000円)と「ひな人形 親王飾り」(38,500円)の2種類。吉徳オンラインショップにて、10月3日18時より予約開始です。

シルバニアファミリーの公式Xで発表されると、「ほほほしぃーーーー！」「自分に欲しいわ」「なんとも上品な、、、」「わー可愛すぎてびっくりした」「子供いないけど欲しい！」「我が家で女の子生まれたら、雛人形は、この子達が良いな」「む……娘がいたら買うのにぃぃぃ！」「五月人形も是非！」とさっそく多くの反応が寄せられています。

数量限定となるため、気になる人はぜひお見逃しなく!