セブン-イレブン・ジャパンは10月13日より順次、ポケモンオリジナルパッケージ商品全11品を発売。さらに10月16日より、オリジナルグッズ等が当たる3つのキャンペーンを展開する。

オムライスおむすびトマトソース

今回の企画は、『Pokémon LEGENDS Z-A』および『Pokémon LEGENDS Z-A Switch「2 Edition』の発売を記念して開催されるもの。

ポケモンオリジナルパッケージ商品

ポケモンオリジナルパッケージ商品では、「オムライスおむすびトマトソース」(213.84円)のパッケージが、『Pokémon LEGENDS Z-A』に新登場するメガシンカポケモン「メガカイリュー」のデザインになって登場。

ロールパン

また、ロールパンの「たんぱく質が摂れる チキン&チリ」(432円)は、同じくメガシンカポケモンの「メガリザードンX」「メガリザードンY」のパッケージに。「たんぱく質が摂れる チキンロール」(421.20円)には、メガシンカポケモン「メガサーナイト」がデザインされている。

ずっしり草もち

さらに、和菓子の「ずっしり草もち」(203.04円)と「王道の生どら焼 粒あん&ホイップ」(205.20円)、洋菓子の「たっぷりホイップのダブルシュー」(199.80円)のパッケージには、それぞれ『Pokémon LEGENDS Z-A』のパートナーポケモン「チコリータ」「ポカブ」「ワニノコ」が登場。

濃厚バニラのカスタードシュー

また、洋菓子の「濃厚バニラのカスタードシュー」(172.80円)は「ピカチュウ」、「かぼちゃの濃厚プリン」(291.60円)は、ポケモンずかんNo.0711の「パンプジン」のパッケージとなっている。

北海道産男爵のポテトサラダ

そのほか、モンスターボールデザインの「北海道産男爵のポテトサラダ｣(213.84円)、スーパーボールデザインの「味しみ玉こんにゃく」(278.64円)、ハイパーボールデザインの「ミートボールとタコさんウインナー(321.84円)もラインナップされている。

『ポケモンみっけ!』キャンペーン開催

ポケモンルーム宿泊券

10月16日〜27日までの期間中、オリジナルパッケージ商品を1個購入するごとに、レシートにシリアルナンバーが1つ印字され、それを集めて応募すると、抽選でポケモンルーム宿泊券などの景品が当たるキャンペーン『ポケモンみっけ!』が開催される。

オリジナルタンブラー 3種セット(ポケモンデザイン)

景品は、20シリアルで応募できる「ポケモンルーム宿泊券」(当選人数14組)、3シリアルで応募できる「オリジナルタンブラー 3種セット(ポケモンデザイン)」(同100名)、1シリアルから応募可能な「セブン‐イレブン専用QUOカードPay (1,000円分)」のほか、全コースにて「オリジナル壁紙」(全16種)が必ずもらえる。

なお、壁紙はメガシンカポケモン13匹と、『Pokémon LEGENDS Z-A』パートナーポケモン3匹となっており、一度もらった壁紙は重複しないため、コレクションすることができるという。

その他キャンペーン

オリジナルA4クリアファイルプレゼント

セブン‐イレブン・ジャパンでは10月16日より、ほかにもさまざまなキャンペーンを展開。対象のアイスを一度に2個購入すると、黒の背景にメガシンカポケモンが大きくあしらわれたクールなデザインのクリアファイル(全5種)が1枚もらえる「オリジナルA4クリアファイルプレゼント」キャンペーンや、セブン‐イレブン公式Xをフォロー&引用ポストで、ポケモンずかんNo.0711(セブン‐イレブン)のパンプジンが全面にデザインされた「オリジナルパンプジンパーカー」が、抽選で5名に当たる「「Xフォロー&引用ポスト」キャンペーンも開催される。応募期間は10月16日〜27日。