フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は10月15日より、「パックマン」45周年と「アイドルマスター」20周年を記念した特別企画【#パックマス】とのコラボピザ「ピザーラ MAKE IMP@CT!」を、全国のピザーラで販売する。

「ピザーラ MAKE IMP@CT!」パックマン×アイドルマスター

本コラボでは、「パックマン」45周年と「アイドルマスター」20周年を記念した特別企画【#パックマス】をイメージしたコラボピザを発売。

「ピザーラ MAKE IMP@CT!」パックマックスコラボピザ

パックマンの形に見える?という特別なデザインで、プロデューサーへの感謝の気持ちがこもった、甘さと塩味が絶妙な「READY!!4種のチーズ&ハニーピザ」、ピザーラ人気No.1のテリヤキチキン、チェダーチーズがダブルでのったコラボ限定スペシャルバージョン「ダブルチェダーToPテリヤキチキンピザ」、こだわりのほくほくポテトと厚切りベーコンを使用したボリューミーなピザ「ダブルチェダーPOWERポテトピザ」という限定のおいしさ3種を1枚で味わうことができるスペシャルトリオピザとなっている。

「ピザーラ MAKE IMP@CT!」パックマックスコラボピザ(アクリルカードケース付き)/ パックマックスコラボピザ

パックマックスコラボピザ(アクリルカードケース付き)の内容は、コラボピザとオリジナルスリープ、アクリルカードケース、トレーディングカード3枚(全14種・ランダムで3種)がセットになって、価格は4,380円〜。

また、アクリルカードケースが付属しないパックマックスコラボピザの価格は3,380円〜となっている。

「ピザーラ MAKE IMP@CT!」アクリルキーホルダーが当たるマストバイキャンペーン

なお、「パックマスコラボピザ」を購入し、ピザーラ公式サイトから応募すると、アクリルキーホルダーが計13名に当たるマストバイキャンペーンも開催される。キャンペーン期間は10月15日〜11月30日。

※画像はイメージです