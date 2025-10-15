ローソンは、10月21日より、全国のローソン店舗(一部店舗・ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く)で櫻坂46 日向坂46キャンペーンを開催する。

本キャンペーンでは、10月21日よりPontaカードまたはdポイントカードを提示して、対象商品を100円購入ごとにローソンアプリにスタンプがたまり、抽選に参加するとLAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE～櫻坂46 日向坂46～の招待やアクリルスタンドとブロマイドがセットになった個別グッズ、商品引換券などの景品が当たる。また撮り下ろし素材を使用したオリジナルグッズ、カード付ツインウエハース、エンタメくじを販売する。

ローソンアプリでたまるよスタンプでライブ招待などが当たる

10月21日～11月10日の期間中、Pontaカードまたはdポイントカードを提示して、対象商品を100円購入ごとにローソンアプリにスタンプがたまり、抽選に参加すると「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE～櫻坂46 日向坂46～」招待やアクリルスタンドとブロマイドがセットになった個別グッズ、商品引換券などの景品が当たる。応募期間は11月17日まで。

スペシャルライブコース

2026年1月25日にKアリーナ横浜で開催する「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE～櫻坂46 日向坂46～」に1,000組2,000名を招待。20スタンプで応募可能。

櫻坂46個別グッズコース

アクリルスタンド＋ブロマイドセット、メンバー別各100個。3スタンプで応募可能。

日向坂46個別グッズコース

アクリルスタンド＋ブロマイドセット、メンバー別各100個。3スタンプで応募可能。

お得コース

ローソン専用QUOカードPay最大1万円分が、抽選で合計10,000名にプレゼント。5スタンプで応募可能。10,000円分100名、1,000円分400名、500円9,500名。

マチカフェコーヒー(S)ホット・アイスいずれか1杯無料券(持ち帰り限定)

抽選で合計30,000名、1スタンプで応募可能。利用期限は11月18日まで。

櫻坂46カード付ツインウエハース

10月31日より「櫻坂46カード付ツインウエハース」(カードデザイン全66種・220円)を販売する。販売は、ローソン、＠Loppi、HMV&BOOKS online。＠Loppi・HMV&BOOKS onlineでは10月31日よりBOX(20個入り)の販売を行う。

日向坂46カード付ツインウエハース

10月21日より、「日向坂46カード付ツインウエハース」(カードデザイン全58種・220円)を販売する。販売は、ローソン、＠Loppi、HMV&BOOKS online。＠Loppi・HMV&BOOKS onlineでは10月21日よりBOX(20個入り)の販売を行う。

櫻坂46エンタメくじ

10月21日より「櫻坂46エンタメくじ」をローソングループ限定で順次発売する。販売価格1回770円。なくなり次第終了。

景品には撮り下ろし素材を使用したグッズがラインナップ。また、くじ券を5枚集めて応募できる「エンタメチャンス賞」には、櫻坂46メンバーから直筆の宛名とメッセージが入ったメモリアルアクリルフォトフレームを抽選で合計165名にプレゼント。

日向坂46エンタメくじ

10月31日より「日向坂46エンタメくじ」をローソングループ限定で順次発売する。販売価格1回770円。なくなり次第終了。

景品には撮り下ろし素材を使用したグッズがラインナップ。また、くじ券を5枚集めて応募できる「エンタメチャンス賞」には、日向坂46メンバーから直筆の宛名とメッセージが入ったメモリアルアクリルフォトフレームを抽選で合計145名にプレゼント。

櫻坂46 店頭オリジナルグッズ

10月31日より、ローソン、＠Loppi、HMV店舗、HMV＆BOOKS onlineにて「櫻坂46 ダイカットアクリルバッジ」(全33種ランダム・各880円)を販売する。＠Loppi・HMV＆BOOKS onlineでは10月31日AM10:00よりBOX(33個入り)の受注を開始する。

日向坂46店頭オリジナルグッズ

10月21日より、ローソン、＠Loppi、HMV店舗、HMV＆BOOKS onlineにて「日向坂46 ロング缶バッジ2個セット」(全29種ランダム・各880円)を販売する。＠Loppi・HMV＆BOOKS onlineでは10月21日AM10:00よりBOX(29個入り)の受注を開始する。

櫻坂46 @Loppi・HMV限定グッズ

櫻坂46の@Loppi・HMV限定グッズを販売する。予約期間は10月21日10:00～11月25日23:30、お渡し日は2026年2月6日。

櫻坂46 ペンライトスタンド(全33種)税込価格 各3,500円

櫻坂46 ビッグ缶バッジ(全33種)税込価格 各1,300円

櫻坂46 キャンバスボード(全33種)税込価格 各2,200円

櫻坂46 推しメンセット(全33種)税込価格 各7,000円

※推しメンセットは、ペンライトスタンド、ビッグ缶バッジ、キャンバスボードのセット。@Loppiのみの取り扱い。

日向坂46 @Loppi・HMV限定グッズ

日向坂46 @Loppi・HMV限定グッズを販売する。予約期間は10月21日10:00～11月25日23:30。お渡し日は2026年2月6日。

日向坂46 ペンライトスタンド(全29種)税込価格 各3,500円

日向坂46 ビッグ缶バッジ(全29種)税込価格 各1,300円

日向坂46 キャンバスボード(全29種)税込価格 各2,200円

日向坂46 推しメンセット(全29種)税込価格 各7,000円

※推しメンセットは、ペンライトスタンド、ビッグ缶バッジ、キャンバスボードのセット。@Loppiのみの取り扱い。

(C)Seed & Flower LLC

(C)Lawson, Inc.

※画像は全てイメージです。

※商品は後日再販売・再受注を行う可能性がございます。

また、各社の会社名、サービス・製品名は各社の商標または登録商標です。