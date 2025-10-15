さまざまな推し活グッズが続々と登場するなか、10月16日、サンリオのエンジョイアイドルシリーズに「純白天使デザイン」が登場。真っ白なグッズがいっぱいで、とにかく可愛いんです‼︎
まずは、推しぬいの衣装を純白にお着替え‼︎
サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」ぬいぐるみコスチューム
ぬいぐるみコスチューム、真っ白でかわいいですね。「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ウィッシュミーメル」の全5種がラインナップされており、いずれも価格は1,793円。純白衣装にチェンジしたら、お次は真っ白なふわもこソファに座らせてあげて。
サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」ぬいぐるみショルダーバッグとシークレットリボンチャーム
すてきなソファですね。こちらは、座ればセレブになったような気持ちになれちゃう「ぬいぐるみショルダーバッグ」(2,970円)。そのままお出かけできちゃうのも嬉しいポイント。
また、チャームやブローチとして使える「シークレットリボンチャーム」(990円・全10種)も登場。キャラクターのイメージカラーのハート型ストーンがとってもキュートですね。
サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」「トレーディングカード用ホルダー」
続いて、「トレーディングカード用ホルダー」(1,650円)の登場です。パールや天使の羽といった装飾が可愛すぎます。
サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」うちわケース、フォトホルダー、アクリルスタンドホルダー
さらに、推し活に欠かせない「うちわケース」(1,980円)や、「フォトホルダー」(1,793円)、「アクリルスタンドホルダー」(1,793円)もラインナップされています。
充実のラインナップに、SNSでは「天使のコンセプトが素敵ですね」「これは絶対に欲しい」「かわいい! 天使のケースに健人くんの団扇入れたい」「可愛すぎる。みにたんに着せたい」と話題に。
冬のイベントにもぴったりな純白推し活グッズ。お気に入りをゲットして、ぬいと一緒に推し活を楽しんじゃいましょう‼︎
10月16日発売の新商品紹介— サンリオエンジョイアイドルシリーズ【公式】 (@sanrioenjoyidol) October 6, 2025
白を基調に天使モチーフを取り入れた「純白天使デザイン」を発売
今日はカード、フォト、アクスタホルダーとうちわケースをご紹介🤍
推しを入れて現場に連れて行ってね👼🏻
残りのアイテムは明日、全アイテムの販売詳細は10/8にXでお知らせ🫧#エンジョイアイドルシリーズ pic.twitter.com/lSyMd0B6zn
トレンド報告：會田理沙子(マイナビ学生の窓口) 編集：マイナビニュース ホビー編集部