さまざまな推し活グッズが続々と登場するなか、10月16日、サンリオのエンジョイアイドルシリーズに「純白天使デザイン」が登場。真っ白なグッズがいっぱいで、とにかく可愛いんです‼︎

まずは、推しぬいの衣装を純白にお着替え‼︎

サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」ぬいぐるみコスチューム

ぬいぐるみコスチューム、真っ白でかわいいですね。「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ウィッシュミーメル」の全5種がラインナップされており、いずれも価格は1,793円。純白衣装にチェンジしたら、お次は真っ白なふわもこソファに座らせてあげて。

サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」ぬいぐるみショルダーバッグとシークレットリボンチャーム

すてきなソファですね。こちらは、座ればセレブになったような気持ちになれちゃう「ぬいぐるみショルダーバッグ」(2,970円)。そのままお出かけできちゃうのも嬉しいポイント。

また、チャームやブローチとして使える「シークレットリボンチャーム」(990円・全10種)も登場。キャラクターのイメージカラーのハート型ストーンがとってもキュートですね。

サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」「トレーディングカード用ホルダー」

続いて、「トレーディングカード用ホルダー」(1,650円)の登場です。パールや天使の羽といった装飾が可愛すぎます。

サンリオエンジョイアイドルシリーズ「純白天使デザイン」うちわケース、フォトホルダー、アクリルスタンドホルダー

さらに、推し活に欠かせない「うちわケース」(1,980円)や、「フォトホルダー」(1,793円)、「アクリルスタンドホルダー」(1,793円)もラインナップされています。

充実のラインナップに、SNSでは「天使のコンセプトが素敵ですね」「これは絶対に欲しい」「かわいい! 天使のケースに健人くんの団扇入れたい」「可愛すぎる。みにたんに着せたい」と話題に。

冬のイベントにもぴったりな純白推し活グッズ。お気に入りをゲットして、ぬいと一緒に推し活を楽しんじゃいましょう‼︎

トレンド報告：會田理沙子(マイナビ学生の窓口) 編集：マイナビニュース ホビー編集部