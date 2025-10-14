バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』より「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」(41,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、10月20日～22日23時の期間中、CLUB TAMASHII MEMBERS全会員を対象とした抽選販売の予約を受け付けている。当選発表は10月23日、2026年3月発送予定。

「METAL BUILD フォースインパルスガンダム」は、“フリーダムキラー”シンの駆る「インパルスガンダム」を、対艦刀エクスカリバーと分離合体機能を備えてMETAL BUILDで再現したアイテム。

好評の「フリーダムガンダム CONCEPT2」等を手掛けたスタッフによる、合金の輝きを活かしたデザインアレンジに加え、分離合体ギミックは勿論の事、フォースシルエットやエクスカリバーにも独自のギミックを搭載。SEEDシリーズメカ作画監督である重田智氏の監修のもと、新たなフォースインパルスを紡ぎ出す。

主な商品内容は、本体、交換用手首パーツ左右各4種、ビームライフル、ビームサーベル柄×2、ビームサーベル刃×2、シールド×1、フォースシルエット×1、コアスプレンダー×1、エクスカリバー×1、エクスカリバーエフェクトパーツ一式、フォールディングレイザー×2、ジョイントパーツ一式、専用台座一式。

