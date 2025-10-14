バンダイスピリッツは、『仮面ライダークウガ』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ 九郎ヶ岳の死闘セット」(23,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、CLUB TAMASHII MEMBERSを対象に10月20日12時～10月22日23時の期間中、抽選販売の受付を行う。当選発表は10月23日、2026年3月発送予定。

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダークウガ 九郎ヶ岳の死闘セット」は、『仮面ライダークウガ』25周年を記念し、『仮面ライダークウガ』第48話での、物語の始まりの地「九郎ヶ岳」で行われた最終決戦をモチーフにした究極のセットが、真骨彫製法シリーズで登場する。

『仮面ライダークウガ』第48話「空我」にて繰り広げられた「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム」と「ン・ダグバ・ゼバ」の壮絶な死闘を再現すべく、2体に血しぶきと雪の表現を施した特別仕様を採用。

それぞれのベルト「アルティメットアークル」と「ゲドルード」は、互いの攻撃によりひび割れた状態となっている。

「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム」は、「五代 雄介」がやさしい心を失うことなく変身したことを表す赤い複眼を再現。複眼にはクリアパーツを採用し、内部モールドまで緻密に造形。 特徴的な漆黒のボディは、艶を抑えたブラックで表現。全身のゴールドとグレーのラインを、細部に至るまで丁寧に色分け。ラインが途切れることのないよう再現した。

交換用手首パーツは戦闘シーンや構えポーズを表現できるものを含む計5種が付属。「五代 雄介」を象徴する仕草のポーズ用手首パーツも用意されている。

「ン・ダグバ・ゼバ」は白を基調としたボディに、頭部と全身の装飾で異なるゴールドの色味や、額の紋章などを忠実に再現。特徴的な全身の装飾は、極限まで再現度を追求して造形。

後頭部から伸びる毛髪はボールジョイントで接続し、頭部の可動域を確保。背面に連なる金の装飾には軟質素材を採用し、本体の可動を妨げることなく、自然なアクションポーズが楽しめる。

交換用手首パーツは3種付属し、「超自然発火」のポーズや、最終決戦の激しい戦闘シーンなど、多彩なアクションの表現が可能。骨格から造形を行い、自然かつ広い可動域を実現。「仮面ライダークウガ アルティメットフォーム」と「ン・ダグバ・ゼバ」の壮絶な死闘を、臨場感たっぷりに再現できる。

(C)石森プロ･東映