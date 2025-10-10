バンダイは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「ミニプラ ナンバーワン合体シリーズPB リョウテガソード ＆ 勇動 テガソードゴジュウウルフ【プレミアムバンダイ限定】」(13,970円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。

2026年4月発送予定「ミニプラ ナンバーワン合体シリーズPB リョウテガソード ＆ 勇動 テガソードゴジュウウルフ【プレミアムバンダイ限定】」(13,970円)

『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より、【ミニプラ】で「リョウテガソード」が完全新規造形で登場。

武器状態は全長約250mmの超大ボリューム。ロボ状態では各種可動域によりダイナミックに可動する。さらにこれまでに発売されたゴジュウジャーのメカを合体可能となっている。

そして【勇動】で「テガソードゴジュウウルフ」が完全新規造形で登場。

アーマーパーツは、「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」(7月発売済)収録の、各戦士（ゴジュウポーラーを除く）に換装が可能。さらにアーマーは腕展開ギミックを登載しており、武器パーツを持たせることもできる。

ミニプラと勇動の超豪華セットで、今回は【ミニプラ】【勇動】ともに一部組立済キットにて展開。圧倒的ボリューム・圧倒的プレイバリューに注目したい。

