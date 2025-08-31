国内最大規模の玩具展示会「東京おもちゃショー2025」(主催 : 一般社団法人日本玩具協会)が、8月28～31日に東京ビッグサイトで開催。前半2日間で商談見本市、後半2日間で一般公開が行われた。今回もタカラトミー「プラレール」シリーズをはじめ、直近で発売または今後発売予定の鉄道玩具が多数出展された。

「プラレール」新車両をチェック、ブロック玩具も登場

まずはタカラトミー「プラレール」各種を見ていく。通常の3両編成セットとしては、特急「スーパーはくと」、キハ185系「伊予灘ものがたり」、885系「PIKMIN TRAIN」、103系埼京線が9月発売予定とされ、価格は「PIKMIN TRAIN」のみ3,300円、その他は2,860円。直近で発売した東武鉄道8000型、つくばエクスプレスTX-3000系、「E259系成田エクスプレス 専用連結セット」も展示された。プラレールの自走には単三形乾電池が1本必要になる。

ダブルセットでは、「ありがとう! E217系横須賀色＆湘南色ダブルセット」(価格6,600円)が9月発売予定。今年3月まで活躍した横須賀色と、2006～2015年に運行していた湘南色の2種類が収められ、どちらも先頭車両と2階建てグリーン車の3両編成になっている。

11月には「E257系踊り子＆サフィール踊り子 ダブルセット」(価格6,600円)も発売予定。E257系は実車同様、「あずさ」から仕様変更されてプラレールで登場し、先頭車両も非貫通型・貫通型をそれぞれ再現。「サフィール踊り子」は以前に単品で販売され、販売を終了していたが、E257系とのセットで再登場する。既存の東海道本線車両と並べられるほか、実車では見られなかったE217系湘南色と一緒に楽しむのも面白いだろう。

大型パッケージでは、10月に「キミが運転! 連結! グリップマスコンE5系新幹線＆E6系新幹線セット」(価格9,350円)が発売予定。グリップマスコンで列車を遠隔操作する同シリーズで、E5系・E6系がセットになり、JR東日本の新幹線ならではの光景をプラレールで楽しめる。ただし、このセットのE6系には動力が搭載されず、E5系に搭載されているIRシャーシを乗せ換えることで単独運転ができる。IRシャーシは他の車両にも流用可能。グリップマスコンの操作には、単四形乾電池を2本使用する。

「プラレール」「トミカ」ワールドにブロック遊びを取り入れた「トミカ・プラレールブロック のりものブロックタウンボックス」(価格9,020円)は10月発売予定。3月から展開している「トミカ・プラレールブロック」の一環で、ボックスに入ったブロックで自由に町を作って遊べる。既存の「プラレール」「トミカ」と組み合わせて遊べる上に、ボックスの蓋もブロックタウンのベースになる。

各乗り物や情景を形成するパーツ数は少なめで、初めての人も組み立てやすい。乗り物のパーツに外観がデザインされ、一部の乗り物で内装も表現されているので、組み立てながら特徴を知ることができる。完成すると、ブロックの特徴を残しつつもリアルな乗り物ができ上がる。小さなこどもたちが最初に触れる遊び道具としても適しているだろう。ちなみに、923形「ドクターイエロー」もラインナップされている。動力は非搭載なので、他の車両で牽引する必要がある。

「のりものブロックタウンボックス」

青い蓋をベースにして、ブロックで町を作る。プラレールの線路もつなげられる

ボックスの他にもさまざまなラインナップを展開中

この「のりものブロックタウンボックス」は、手先の器用さ・集中力・発想力・創造力を鍛えるブロック遊びに加え、トミカ・プラレールならではのギミックも搭載していること、組立てを通じて乗り物の特徴やしくみの理解につながることが評価され、「日本おもちゃ大賞2025」のエデュケーショナル部門で大賞を受賞した。

「プラレールリアルクラス」から寝台特急「日本海」が登場!

「プラレール」の中でも、よりリアルな塗装・造形が魅力の「プラレールリアルクラス」では、寝台特急「日本海」(価格7,700円)が9月発売予定。ローズピンクのEF81形が客車3両(オハネフ25-100・オハネ25-100・カニ24-100)を牽引する4両編成となっている。機関車のパンタグラフと抵抗器カバーはハイタイプ・ロータイプの2種類で交換可能。客車は通路と寝台を別パーツで表現し、はしごも付属。電源車(カニ24-100)の内装も造形で再現する。

機関車・客車のヘッドマークはシールで再現し、製品名の「日本海」をはじめ、「つるぎ」や「サロンカーなにわ」も収録される。外観も比較的マットな塗装が施され、プラスチック感を抑えたリアルな風合いに仕上がっていた。

「橋上駅舎と跨線橋キット」(価格4,400円)も9月発売予定。駅舎・跨線橋ともに過去に単品で販売されたことがあるストラクチャーだが、今回はカラー変更の上で、同一セットで再登場することとなった。本線から待避線に分岐させるポイントレールも付属するので、線路・ホームを増やせば2面3線の規模に拡大できる。

「プラレールリアルクラス」は今後も引き続き展開し、今年末にかけてユーザーの期待を膨らませそうな車両も登場予定とのこと。正式な情報発表に期待したい。

ロングタイトル関連プラレール、「シンカリオン」に新しい仲間も

他作品との関連商品も発売が予告されている。まずは、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのパート1公開から40周年を迎えた今年、「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART3 蒸気機関車131号＆タイムマシン」(価格7,700円)を10月発売予定。プラキッズ、ホバーボード、タイムマシン(トミカ)も付属し、映画のシーンを再現できる。

「蒸気機関車131号」は、マーティーとドクが1885年から1985年に戻るべくタイムマシンを加速させるために走らせた機関車であり、作中で重要な役割を担っていた。米国カリフォルニア州のレイルタウン1897州立歴史公園で保存されている「Sierra No.3」(映画で使用された車両)を参考に、プラレールとしてのデフォルメを行いつつ、設計したとのこと。

『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3』に登場した機関車とタイムマシンがプラレールに

(C)TOMY (C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.





ゴールド車体のトーマスをはじめ、『きかんしゃトーマス』シリーズの原作出版80周年記念商品も各種展開中

(C)2025 Gullane(Thomas)Limited. (C)HIT Entertainment Limited.

続いて、『きかんしゃトーマス』シリーズも原作出版から80周年を迎えたことを記念し、トーマス・アニー・クララベルの3両すべてがゴールド車体になった「きかんしゃトーマス原作出版80周年 ゴールドのプラレールトーマス」(価格3,300円)が10月発売予定。ベストセレクションセットなども他商品も発売されている。

『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズも出展。アニメ『シンカリオン チェンジ ザ ワールド』の本編はすでに放送終了したが、新商品の展開は続いており、それに合わせて特別PVもYouTube公式チャンネルで公開されている。その新しい仲間として、なんと超電導リニアのL0系改良型試験車が加わることになった。

「シンカリオンCW シンカリオンL0改良型試験機」(価格9,900円)として10月発売予定。先頭車両・後部車両がそれぞれ変形し、中間車両と3両で合体すると、「グレートLO」にモードチェンジする。アニメにも登場した「シンカリオン0」(新幹線0系)との合体も可能で、新たな形態「00(インフィニティ)シンカリオン」に変形できる。

『新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズも2025年に10周年を迎えた。これを記念した「シンカリオン E5はやぶさ」「シンカリオンZ E5ヤマノテ」(ともに価格6,930円)が7月に発売されている。

新幹線形態はレール台座に飾ることができ、アーマーパーツは台座に格納可能。それらを組み合わせてロボット形態を再現する。3世代の「E5はやぶさ」の合体により、「シンカリオンSRG E5 GRAND+(グランドクロス)」となる。

バンダイスピリッツ「超合金」からも『バック・トゥ・ザ・フューチャー』登場

「超合金」シリーズを手がけるバンダイスピリッツからも、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ40周年に合わせ、パート3に登場した蒸気機関車型タイムマシンを商品化。「超合金 TIME TRAIN」(価格5万9,400円)として12月発売予定となっている。

作中の終盤、過去から戻って来たマーティとジェニファーのもとに現れたSL型タイムマシン。これを映像や資料など参考にしつつ、コレクターズトイとして初めて公式立体化する。鉄道模型でいうとOゲージに相当するスケール(本体約480mm・台座含め約560mm)で、同スケールのキャラクターフィギュアも付属。キャブの扉はガルウィング方式で開閉し、内装も細かく作り込まれている。56灯のLEDで各部が点灯するほか、スチームパンクな部位が稼働し、動作に合わせてサウンドも鳴る。電源はUSB給電となる。







『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズ3作目の「タイムトレイン」がリアルな造形と大迫力なギミックで立体化

(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

動輪の変形とウィングパーツの差替えにより、飛行モードへ変形可能。飛行モードになると動輪とロッドも稼働する。変形後、なめらかに動く足回りには驚きを隠せない。台座にタイプライター型のボタンが搭載され、モード切替えも可能。リアルで重厚なフォルムと、そこに詰め込まれた多数のギミックにより、作中の印象的なシーンが蘇るだろう。

このような「超合金」ならではのリアルな造形や、変形機構、光・サウンドの演出で映画の名シーンを再現できる点などが評価され、「超合金 TIME TRAIN」は「日本おもちゃ大賞2025」キダルト部門で優秀賞を受賞した。