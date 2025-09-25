タレントで女優の森香澄がMCを務めるテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26：34～ 一部地域を除く)が24日に放送された。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

この日の放送では、先週に放送に入りきらなかった「実名告白ジェンガ」の様子を公開。「人生を変えた芸能人は?」というお題を引いた森は、内村光良の名前を挙げる。

「『内村さんのツボる動画』っていう番組の中で“声を使う仕事をする人は歌がうまいのか?”みたいな企画があって、アナウンサーにスポットがあたり、新人の私が歌うことになって。それでサイレントマジョリティという、欅坂の曲を私が誰もいないオフィスとか、アナウンサーたちが普通仕事してるオフィスで歌って踊る企画をPVみたいに作って、提出したんですね」と振り返る。さらに、「そしたらそれを『すごいおもしろい! この子おもしろい!』と言ってくださって、それがレギュラー化して、YouTubeで300万回再生とかされて、世に出るきっかけになった。最初のネットニュース。それがあったからもしかしたらフリーになったかもしれない」と内村への恩を明かした。