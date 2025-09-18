タレントで女優の森香澄が17日に放送されたテレビ朝日のバラエティ番組『森香澄の全部嘘テレビ』(毎週水曜26：34～ 一部地域を除く)に出演。カリスマ性を感じた芸能人を告白した。

森香澄

“令和のあざと女王”森香澄が様々な企画に体を張って挑戦していく同番組。タイトル通り「全部嘘」のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも……」と思うような虚実入り混じった展開に嘘なのか本当なのか、不思議な読後感が病みつきになる番組となっている。

この日の放送では、さらば青春の光・東ブクロ、堀未央奈とともに、ジェンガの裏に書かれたお題について、答えを実名で告白する「実名告白ジェンガ」を実施。

「カリスマ性を感じた芸能人」というお題を引いた森。東ブクロから「アナウンサーでもいるの?」と聞かれると、「それでいうと羽鳥さん。立ち位置が女性アナウンサーとはまたちょっと違うじゃないですか。女性アナウンサーがMCクラスの方の隣に立つってよくある構図だし、なんとなくこういう風に立ち回ればいいんだなっていうお手本があるけど、やっぱ羽鳥さんってあんまりお手本がなかったと思うんですよ」と明かす。さらに「アナウンサーで感情を出すってなかなか許されなかったりするんだけど、羽鳥さんのあのキャラだと許される。テレ東にはいないって思った」と絶賛した。