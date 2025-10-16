今回紹介するのは、淡路島にある農業公園「淡路ファームパーク イングランドの丘」から届いた1枚の写真。これ、どういう状況だと思いますか?

写真に映っているのは、今日も仲良く遊んでいたと思われる双子の羊「たいよう」と「つき」です。2頭の前には、倒れた一輪車と干し草が散乱しています。これ、どう見ても双子ちゃんの仕業のように見えますよね?

この状況に、SNSでは「戸惑いが見えて可愛すぎる」「無実とアピールする為に離れてるのポイント高いですね笑」「驚いているようなので違うと思います笑」「本当に?」「嘘をついちゃだめだぞ」「現行犯逮捕」などなど、見解はさまざま。

さて、状況証拠的には限りなく黒に近いように思えますが、当の本人たちはというと……

やってないそうです⊂((・⊥・))⊃

(@englandhill_zooより引用)

双子ちゃんは、無実を主張されました!笑

やったようにも、やっていないようにも見えちゃうこの状況。白か黒かはさておき、戸惑い気味の双子ちゃんの姿にほっこり癒された人も多いのではないでしょうか? そんな可愛い双子の羊「たいよう」と「つき」は、同園の広大な放牧場「ひつじのくに」で会うことができるのだとか。ぜひ、足を運んでみてくださいね!