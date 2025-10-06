「フェアリーリング」と呼ばれる、キノコが環状に発生する現象を見たことはありますか? 実は先日、福岡市にある「海の中道海浜公園」に見事なフェアリーリングが出現し、SNSを中心に話題となっています。

花の丘の周辺で、きのこが輪を描くように生えていました!🍄



(@uminakaparkより引用)

すごい! きれいなキノコの輪ですね。「フェアリーリング」と呼ばれるものですが、アニメや絵本などの作中でしか見たことがなかったので、びっくりです!!

この光景に、SNSでは「お、おわあ〜〜〜本物〜〜」「ほんまにこんな形に並ぶんや」「初めてみた!!! ファンタジーな世界観でスゴイですっっっ」「すごーい。見事な妖精の輪」と感動の嵐。映像だけでもこれだけテンションが上がるのですから、実際に目の前で見たらどうなちゃうのか(笑)。ビックリして舞い上がって、思わずリングの中で踊り出しちゃう人もいるのでは!?

でも、ちょっと待った! 実はフェアリーリングには、こんな言い伝えが……。

この輪は菌輪、またはフェアリーリングと呼ばれ、この中に入ると妖精の世界に連れていかれてしまうという言い伝えがあります。数日でなくなってしまいますが、雨が降ればまた現れるかもしれません。

(@uminakaparkより引用)

そんな言い伝えがあったとは。危ない、危ない。

この言い伝えを知ると、「こわっ」「近寄りたくないw」「我が家のフェアリーリング 真ん中に入らないでいて良かったーホッ」といった声があがった一方で、「迷い込みたい」「妖精の世界に行ってみたい」「連れてってくださいお願いします」という声も。

妖精には会ってみたいけど、妖精の世界に行くとなるとちょっと勇気がいるかも⁉ みなさんなら、どうする?