島根県松江市にある花と鳥のテーマパーク「松江フォーゲルパーク」には、ハシビロコウの「フドウくん」をはじめ、かっこいい猛禽類やかわいいペンギンのほか、羽色が美しい水鳥がたくさん暮らしているのですが、水辺のあたりには今日も、もちもちのベーグルが落ちている模様……?

もちもちのベーグルが落ちてるかと思いました。

(@matsuevogelparkより引用)

こちらの鳥は、鮮やかなオレンジ色をした美しい水鳥「アカツクシガモ」です。つやつやの羽毛といい、まぁるいフォルムといい、本当にベーグルそっくりですね。飼育係さんが見間違えるのも納得です。

このポストに、「きゃあ、ホントだ、ベーグルだ」「確かにもっちり感は負けてない」「焼き具合もよさそう♪」「食べちゃいたい」といった反応が。もちろん食べはしませんが、とりあえず、ベーグルを食べるときのように両手でムニュ〜っと持ち上げてみたい!! 何味のベーグルなのか、中に何が入っているのかと想像しながら観察するのも面白いかもしれませんね。

美しい鳥たちと美しい花々が共演する松江フォーゲルパーク。訪れた際には足元にご注意ください。ベーグルが落ちているかもしれませんよ。