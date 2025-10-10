旅先での記念撮影といえば、どこに行ったのかがひと目で分かる“顔はめパネル”が定番ですが、東京の高尾山では今、“顔をはめない”記念パネルが話題となっています。

一目で「高尾山に来ました!」と分かる記念写真用パネルを作成しました🥳

みんなで楽しく使ってくださいね❣️

(@Takao_Tozanより引用)

なんという躍動感! 「高尾山」と書かれた記念撮影用のパネルを手に、思い思いのポーズをとる高尾登山電鉄のみなさん、楽しそうですね。

顔だけを映す“顔はめパネル”も、おもしろくて人気ですが、こちらのパネルは「どこに行ったのかがわかる」「全身が映る」「自由なポーズでOK」というのが特徴的。この3人を見れば分かるように、パネルはシンプルではあるものの、ポーズ次第でインパクト抜群な写真を撮ることだってできるんです!!

この画像がポストされると、「めちゃくちゃ素敵なお写真」「楽しそうな雰囲気で大変良き!」「真ん中の方の帽子吹っ飛んでるの好きwww」「ナイスジャンプ! こりゃ行きたくなっちゃうな」「好感度しかない 笑笑」とたちまち話題に。執筆時点で4万超ものいいねが寄せられています。

また、あまりに素敵な姿に、「駅員さん可愛すぎる笑」「この社員さんたちと写真撮りたい」「この3人と撮れるパネル欲しい」「これこのまま顔抜き看板にしたらいいと思います」という声も。3人との撮影会が開かれた日には、長い行列ができそうですね!!

さて、季節は間もなく紅葉シーズンに突入。高尾山で紅葉狩りを楽しみながら、あなたも思いっきりジャンプしてみては?