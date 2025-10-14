「六角精児の呑み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ＆トーク」を主催するサンライズプロモーションは14日、同イベントの福岡・大阪公演を2026年3月に開催すると発表した。福岡公演は3月19日に福岡市民ホール、大阪公演は3月22日にNHK大阪ホールで開催される。

「六角精児の呑み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ＆トーク」は、今年で放送10周年となる人気番組『六角精児の呑み鉄本線・日本旅』(NHK BSプレミアム4K、NHK BSなどで放送中)のBGMとして親しまれている六角精児バンドの楽曲を生演奏で楽しむとともに、トークでは映像を見ながら番組の名場面を振り返り、制作裏話など披露するイベント。今年2月に東京で第1回を開催し、チケットは即完売。11月に郡山と静岡でも開催を予定している。

九州では南阿蘇鉄道や久大本線など多くのローカル線、関西圏でも京都丹後鉄道などの路線を番組で取材しており、思い出深い地域での開催に胸熱く公演を心待ちにしているという。「今回は番組開始10周年の区切りに『福岡市民ホール』『NHK大阪ホール』でコンサートを行いながら『呑み鉄』を振り返ります。トークゲストもお呼びして楽しいひと時にしたいと思っております」と六角さん。スペシャルゲストとして、番組のナレーションを務める壇蜜さんが登場予定となっており、トークを盛り上げるとのことで、六角さんも「とても楽しみです。皆様、是非ご来場下さいませ」とコメントを寄せている。

スペシャルゲストの壇蜜さんも、福岡・大阪公演の開催にあたってコメントを寄せており、「電車に乗っていないのに、まるで乗っているような雰囲気を音楽やトーク、映像などでお送りする『呑み鉄ライブ』。六角さん率いるバンドを盛り上げるお手伝いとして、ワタクシも微力ながらゲスト参加いたします。普段はナレーション担当ですから、皆様とお顔を合わせられること、お話しできることを楽しみにしております」とのこと。

「六角精児の呑み鉄本線・日本旅 スペシャルライブ＆トーク」の福岡公演は3月19日に福岡市民ホール(開場17時30分、開演18時30分)、大阪公演は3月22日にNHK大阪ホール(開場15時、開演16時)で開催され、両公演ともに料金はS席7,800円・A席6,000円。10月14日から各種先行予約を開始し、11月7日10時に一般発売を予定している。