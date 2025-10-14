大人から子どもまで、幅広い世代に愛される「サンリオ」のキャラクター。ハローキティやポチャッコたちの、可愛すぎるチャームが10月下旬から登場するんです……!!

シックな衣装にときめく「サンリオキャラクターズ 星色天使チャーム」は、10月20日週から発売されるカプセルトイ。価格は1回300円で、ラインアップは「ハローキティ」「シナモロール」「ポチャッコ」「けろけろけろっぴ」「タキシードサム」の5種類です。

それぞれのキャラクターが持っている星はゴールド塗装で、高級感もバツグン。背中には天使の羽が生えていて、後ろから見ても超可愛い……。

Xには「クリスマスツリーに飾りたい!」「巫女ぽちゃっこ」と、衣装の可愛さや飾るシーンに言及する人のコメントが。また、「珍しい選抜メンバー」との声や、「ポチャッコとキティちゃん欲しい」「サムいるから回したい」と自分の推しキャラに関する声もみられます。

日が落ちるのが早まってきた今日この頃、サンリオのキャラクターたちと一緒に夜の星空を眺めてみては?

(c)2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN APPROVAL NO. L660316