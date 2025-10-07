ガシャポンから、またまた可愛いめじるしアクセサリーが発売に。今回は、6人のサンリオキャラクターズが真っ白なしろくまをかぶって登場です!

ガシャポン「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ ～ふわふわスノー～」

どの子も真っ白でふわふわですね。

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ ～ふわふわスノー～」のラインアップは、「ハローキティ」「ポチャッコ」「ポムポムプリン」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」の全6種。フロッキー素材でできた“しろくま”を被っているのですが、その姿はまるで雪の精のよう。

ガシャポン「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ ～ふわふわスノー～」(左から)ポチャッコ、ハローキティ、シナモロール

発売日は11月になってからの予定なのですが、SNSで紹介されると、「まっっっって可愛いすぎる」「フロッキー素材とか最高すぎるやん」「冬らしいデザインが素敵ですね」「こんなん見つけたらやってまうわ 可愛すぎるやろ!」「絶対全種類欲しい!」と話題に。登場前から注目を集めているようです。1回300円とお手頃価格なので、せっかくならコンプして、傘やらポーチやらボトルやら、身の回りのもの全部に付けちゃうのもありかも⁉ みんな、可愛すぎます!!

さて、11月まで待てない! という方に朗報です。実はこのめじるしアクセサリー、10月31日〜11月2日に開催される「ガシャポンに超夢中展2025」(池袋・サンシャインシティ・入場無料)を記念して、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、ガシャポンバンダイオフィシャルショップ池袋店で先行販売されることになっているんです! 一足早くゲットするチャンスをお見逃しなく!!