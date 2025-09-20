東映は、『仮面ライダーガヴ』のテレビシリーズ完結記念特番「クランクアップ!! 仮面ライダーガヴ」を、9月21日9時30分よりTTFCにて会員見放題配信を行う。また9月20日より東映特撮YouTube Officialで予告映像を配信する。

『仮面ライダーガヴ』放送開始に先駆けて配信された放送直前特番「スタートアップ!! 仮面ライダーガヴ」の対とも呼べる本作は、キャストや監督のインタビューはもちろん、他にもお楽しみコンテンツが満載。いわばテレビシリーズの"デザート"のような貴重映像の連続だ。

東映特撮YouTube Officialで9月20日より公開している予告映像には、「はぴぱれ」でトークする知念英和(ショウマ/仮面ライダーガヴ 役)、日野友輔(辛木田絆斗/仮面ライダーヴァレン 役)、宮部のぞみ(甘根幸果 役)のほかに、浅沼晋太郎(酸賀研造／仮面ライダーベイク 役)、杉原輝昭監督、藤田慧アクション監督の姿も。テレビシリーズのクランクアップ後だからこそ撮影できた初公開コンテンツが満載の完結記念特番だ。

「クランクアップ!! 仮面ライダーガヴ」は、ショウマ&絆斗&幸果による「はぴぱれルームツアー」や、3人による「オーディション再現」、酸賀の「酸賀研究所ルームツアー」、監督＆アクション監督による裏話「DIRECTORS' TALK」など盛りだくさん。東映ビデオより発売される「【限定予約版】仮面ライダーガヴ Blu-ray COLLENTION 3＜完＞」の限定予約版特典「スペシャルディスク：クランクアップメイキング」とはまったく異なる、TTFCだけのオリジナルのコンテンツだ。

(C)東映特撮ファンクラブ (C)2024 石森プロ・テレビ朝日･ADK EM･東映