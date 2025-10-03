東映は、東映特撮ファンクラブ(TTFC)オリジナルシリーズ「ガールズリミックス」第3弾、『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』の最新30秒予告映像&ポスタービジュアルを解禁、またハロウィン直前の週末となる10月26日に配信することも発表した。

東映特撮YouTube Officialにて10月3日17時より公開された最新30秒予告映像では、「仮面ライダーマジェード ムーンケルベロス」「仮面ライダーハクビ」、そして「ファンガイアの力に目覚めた? 野村静香」が登場。さらにその静香のところへ飛来するキバット族のモンスター「キバーラ」の姿も確認できる。

新たなキャストとして、「夏木 花(演：椛島 光)」(「仮面ライダーリバイス」)、「黒野すみれ(演：小宮有紗)」が、前作『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』から引き続き登場する新情報も公開された。

また、この予告のナーレションはキバーラの声も務める「沢城みゆき」が担当。前作『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』の予告も担当しており、今回、キバーラの登場とともに正式に解禁した。

30秒予告で一部を聴くことができる本作品の主題歌は、『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』の主題歌で『Go As ONE』のスペシャルバージョン『Go As ONE Helloween Ver.』。「九堂りんね with ガールズリミックス(松本麗世、山本ひかる、アンジェラ芽衣、椛島光)」が歌唱する。

また、新たな場面スチールも解禁。りんね、沙羅、そして静香の3ショットでは、りんねの腰には「アルケミスドライバー」が、沙羅の左手には「デザイアドライバー」が、そして静香の右手には「キバーラ」が見える。

配信日は10月26日に決定、当日午前10時頃からTTFC会員限定のライブ配信にて最速配信を行う。ライブ配信の最後にはお知らせもあるという。そして同日10時30分からは通常の会員見放題配信もスタートする。

さらに『山本康平の忍び道 仮面ライダーマジェード withガールズリミックス 未公開インタビューの巻』も配信決定。

『ガールズリミックス inハロウィンパーティー』配信前に、前作『仮面ライダーマジェード withガールズリミックス』をとことん見尽くすことができる『山本康平の忍び道 仮面ライダーマジェード withガールズリミックス 未公開インタビューの巻』が10月12日10時より配信決定。前回「ガールズリミックスの現場に忍び込んでみたの巻」冒頭のダイジェストシーンでインタビューしている様子を見せておきながら、肝心のインタビューを映像に使わなった山本康平。視聴者からの熱い要望(苦情?)にお応えして、「未公開インタビューの巻」として配信する。

