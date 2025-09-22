NHK首都圏局は、『首都圏ネットワーク』をはじめとしたNHKのさまざまな番組とコラボし、JR京葉線沿線を特集する(期間は10月13日まで)。この一環で、10月12日の『首都圏いちオシ!』は「中川家礼二の沿線いちオシ! JR京葉線スペシャル」を放送するとのこと。

JR京葉線は東京駅から蘇我駅(千葉県)までの区間を中心に列車を運行。人口が増え続ける湾岸の街を結び、全線開通から35年経った現在も沿線の姿は変わり続けているという。

10月12日の『首都圏いちオシ!』(日曜日の13時5分からNHK総合で関東地方向けに放送)は、鉄道好きで知られる中川家の礼二さん、千葉県出身の横山だいすけさんと吉木りささんが出演する情報バラエティー「中川家礼二の沿線いちオシ! JR京葉線スペシャル」を放送。京葉線沿線ゆかりのゲストとともに、「ディープな沿線トーク」を交えつつ地域の魅力を伝えるという。千葉県船橋市在住ご当地キャラ(船橋市非公認)、ふなっしーも番組に登場する。

NHKでJR京葉線沿線特集を10月13日まで放送

その他、10月6～10日の『首都圏ネットワーク』(月～金曜日の18時10分から関東地方向けに放送)は「京葉線沿線ウイーク」と題し、5日間にわたって京葉線の魅力を掘り下げ、沿線の話題を紹介。10月13日の『時空鉄道 ～あの頃に途中下車～』(NHK総合で18時5分から全国放送)は京葉線に関する貴重なアーカイブ映像や出演者の秘話を紹介し、「JR京葉線沿線の驚きの過去へ“没入型”タイムスリップ旅!」を繰り広げる。京葉線沿線を舞台にした『小さな旅』『探検ファクトリー』『100カメ』(NHK総合)も放送予定となっている。