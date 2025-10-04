通信カラオケ・JOYSOUNDは、サッカーJ1リーグ・名古屋グランパスが11日に愛知・豊田スタジアムで開催するファン感謝デー「Nagoya Grampus FAMILY DAY 2025」で、様々な企画を展開する。

「Nagoya Grampus FAMILY DAY 2025」

3年ぶりに豊田スタジアムで開催される今回の感謝デーのテーマは、「グランパス学園～学園祭～」。ステージで上で選手たちがグランパス学園のクラスに分かれて企画に挑む。

「JOYSOUND presents歌詞朗読! 仮装カラオケ対決!」では出題者の選手が人気曲の歌詞を朗読して、その楽曲が分かった選手が早押しでJOYSOUNDの「サビカラ」機能を使用してカラオケを熱唱。正解するごとにポイントを獲得し、合計得点が最も高いクラスが勝利となる。

ステージイベント以外にも、選手とのふれあいイベントなどを展開。「ジョイオンプー」の特設ブースでは、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が登場し、一緒に写真が撮れるフォトブースを設置。オリジナルシールなどのプレゼントに加え、「グランパス」くんや「ジョイオンプー」グッズが当たるカプセルトイを1回無料で楽しむこともできる。

ジョイオンプー