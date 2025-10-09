元AKB48でタレントの横山由依が4日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。高校時代の不思議な出来事を明かした。

横山由依

下校中に前方から60代ぐらいの男性が歩いてきた

AKB48に加入するまで、地元・京都の高校に通っていた横山は、「友達の女の子3人ぐらいで、学校から駅までの道を歩いてた」と下校中のエピソードを回顧。すると、前方から60代ぐらいの男性が歩いてきたそうで、「そのおじさんが、私の目の前に来て拝んだんですよ。何やったん? みたいな。そのまま去っていった」という。見知らぬ男性に目の前で合掌され、不思議に思うも、「女子高生なんで、変やったな～ぐらいの感じで終わってた」と振り返った。

不思議な出来事から一週間が経ち、駅から歩いて登校していると、「おじさんが来て。多分一緒だと思うんですけど……。また拝んでたんですよ」と打ち明け、「1回なら、変な人やったんやろうなって思うんですけど。2回あったから。これ、何やったと思います?」といぶかしげ。好井まさおは、「1回もこんな話聞いたことない。拝まれた人聞いたことない」と驚きつつ、「何か見えたんかな? 芸能界で勇ましく戦えてる人間なら、後光がさしてたりするんかな?」と想像した。

実は、母親の実家がお寺だという横山は、占いで、「守りが強い」と言われることが多いそう。さらに、「ワンちゃんとかもすごい寄ってきてくれる」と告白すると、好井は、「霊感強い人多いよね。動物に愛されるとか」と推測。また、横山がAKB48に加入する直前だったことから、「これはよくある芸能界に進む手前に起こる不思議な体験。この岐路に入ってる今、“こっち側行きますよ、そっち合ってますよ”って教えてくれるために、そういうのがあるんじゃないか」と話していた。

コメント欄には、「高校時代のゆいはんなら拝みたくなる気持ちわかる」「神様がついてたから拝まれたのかな」といった反応や、「私も中学生の頃、50代ぐらいのおじさんに拝まれました!」「おばあちゃんに拝まれた事があります」「私も若い頃、拝まれたことある!w」などの声も寄せられている。