11月25日、一番くじに『アイカツ!』が登場! バッグチャームやミラー、クリアファイルなど、ときめき溢れるラインナップがSNSで話題となっています。

今回の一番くじでは、『アイカツ!』に登場するスターライト学園の生徒たちの必需品や、ワクワクの学園生活を感じられるアイテムが多数登場。1回560円です。

SNSでは「待っって!! 可愛すぎ」「何コレ!!! めっちゃ可愛い♡ 未だかつて無いほど、クリアファイルが欲しい、、、」「全部可愛いし、選べるの嬉しすぎる!」「需要ありまくり………。嬉しすぎる。なきそう」「そうやってまたファンを困らせる!クソ!最高かよ!」と歓喜の声が続出。いいねの数は5万を超える(10月9日時点)など、発売前からファンの心を鷲掴みにしちゃっています!

発売日は11月25日。順次、一番くじONLINEおよび一番くじ公式ショップで販売されるそう。ラインナップはこちらです!!

【A賞】アイカツフォンミラー

学校でのアイドル活動をサポートしてくれる、アイカツフォンがそのままミラーに。サイズは約11cm。

【B賞】アイカツ!カード★バッグチャーム A

【C賞】アイカツ!カード★バッグチャーム B

3連のアイカツ!カードチャームがついたバッグチャーム。B賞は、1年目のスクールドレスやプレミアムレアドレス、スターライト学園の制服やジャージなど、スターライト学園でのワクワクする学校生活のはじまりを感じられるラインナップ。C賞は、2年目のスクールドレスをラインナップしている。サイズは、チェーンが約19cm、カードパーツは約4cm。

【D賞】クリアファイルセット

カードデザインのA4クリアファイルと、各ブランドモチーフのB5クリアファイルのセット。全5種から選ぶことができる。

【E賞】ホログラムステッカーセット

各キャラクターのチェキ風ステッカーや、スクールドレスのステッカー、ブランドロゴなど、バラエティ豊かなステッカー5枚セット。全6種から選ぶことができる。

【ラストワン賞】ドレスポーチ ～オーロラキスコーデ～

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、リボン、ハート、フリルなど「可愛い」がたっぷり詰まったオーロラキスコーデをモチーフにしたポーチが登場。サイズは約20cm。

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞と同じ「ドレスポーチ ～オーロラキスコーデ～」が用意されている。キャンペーン期間は2026年2月末日までとなっており、当選数は30個。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部