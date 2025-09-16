BANDAI SPIRITSは9月19日より、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」を、ローソンほかコンビニエンスストア、書店、一番くじONLINE等にて順次発売する。

今回の一番くじでは、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』に登場するレゼやボムのフィギュアや、描きおろしイラストを使用したバスタオル、アクリルスタンドなど全9等級36種+ラストワン賞が登場する。

発売日は9月19日。順次、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、その他コンビニエンスストア、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで発売される。1回850円。

【A賞】レゼ フィギュア

初の立体化となるレゼのフィギュア。サイズは約18cm。

「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」レゼ フィギュア

【B賞】ボム フィギュア

初の立体化となるボムのフィギュア。サイズは約15cm。

「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」ボム フィギュア

【C賞】バスタオル

一番くじでしか手に入らない、レゼ描きおろしイラストを使用したバスタオル。サイズは約100cm。

【D賞】チェンソーマン アクリルボード

【E賞】ボム アクリルボード

【F賞】マキマ アクリルボード

描きおろしイラストを使用した、チェンソーマン、ボム、マキマのアクリルボード。B5サイズ。

【G賞】アクリルスタンド

描きおろしイラストを使用したアクリルスタンド。全10種ランダム。サイズは約8cm～10cm。

【H賞】クリアポスター

全10種から選べるA3サイズのクリアポスター。

【I賞】ラバーチャーム

きゅんキャラにデフォルメされたラバーチャーム。全10種ランダム。サイズは約5.5～7cm。

【ラストワン賞】チェンソーマン&ビーム フィギュア MEGAIMPACT

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、チェンソーマンが『MEGAIMPACT』でラインナップ。ボムと戦うビームにのったチェンソーマンをイメージした、全長約30cm越えのフィギュアとなっている。

「一番くじ 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』」チェンソーマン&ビーム フィギュア MEGAIMPACT

なお、ダブルチャンスキャンペーンも、ラストワン賞の「チェンソーマン&ビーム フィギュア MEGAIMPACT」が用意されている。キャンペーン期間は12月末日までとなっており、当選数は30個。

(C) 2025 MAPPA/チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ/集英社