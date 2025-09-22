BANDAI SPIRITS ロト•イノベーション事業部では、ハズレなしのキャラクターくじの最新作として、「一番くじ 東海オンエア 3回もやらせてもらっちゃっていいんすか!?」(850円)を9月26日より順次発売する。

本商品は、動画クリエイター「東海オンエア」の一番くじ第3弾。フィギュア、ランドリーポーチ、グラスコレクション、タオルコレクション、ステッカーセット、ラバーチャーム、ソフビセットをラインナップした。

A賞からF賞は、カラースーツ姿のメンバー6名を完全スキャンし、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE EXPIECE」で初立体化。G賞はイラストレーター「みぞぐちともや」氏の描きおろしイラストを使用したランドリーポーチ。H賞は東海オンエアメンバーが扮した動画のキャラクターがワンポイントで入ったカラーグラス。このほか、動画の名シーンをモチーフにしたデザインのハンドタオルやジッパーバッグにステッカーが3枚入ったセット、印象的な東海オンエア用語満載のラバーチャームなど、いずれも東海オンエアの魅力がたっぷり詰まった商品がそろっている。

さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、東海オンエアメンバーが扮した動画のキャラクターのミニソフビセットが登場。東海オンエアメンバー全員セットの「MASTERLISE EXPIECE」フィギュアのゴールデンカラーver.が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。

(C) UUUM