BANDAI SPIRITSは9月26日より、『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』を順次発売。これに先駆け、9月23日より「METAL GEAR SOLID POP UP STORE in SHINSAIBASHI PARCO」にて先行販売を実施する。

『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』

今回の一番くじでは、コナミデジタルエンタテインメントのステルスアクションゲーム『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の世界観を楽しめるティッシュケースや即席ラーメンタイマーなど、作品の魅力がたっぷり詰まったアイテム全7等級22種+ラストワン賞が用意されている。

1回790円。9月26日より順次、ローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどに登場。また、9月23日より、心斎橋PARCO 5F イベントスペースにて開催される「METAL GEAR SOLID POP UP STORE in SHINSAIBASHI PARCO 」にて、先行販売が実施される。

【A賞】ダンボール潜入ティッシュケース

ダンボールを被った主人公、ネイキッド・スネークのティッシュケース。スネークが日常に潜入しているかのような情景を楽しむことができる。サイズは約22cm。

『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』ダンボール潜入ティッシュケース

【B賞】レーション型クーラーバッグ

レーション(戦闘食糧)の形をした円形クーラーバッグ。約40cmのビッグサイズで、ドリンク缶やフードを入れてアウトドアのお供にしたり、部屋の中で収納ボックスとして使ったりできる。

『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』レーション型クーラーバッグ

【C賞】エフェクトーン

ドアや引き出しの開閉に合わせて音声が再生されるエフェクトーンが登場。「誰だ…!?…!」と「音がした…!?気のせいか…」の2種類がラインナップされており、日常の中で、手に汗握るスニーキングミッションを体験することができる。サイズは約6cm。

『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』エフェクトーン

そのほか、作中の名台詞で構成された「D賞:名台詞カルタ」、全5種から好きなデザインを選ぶことができる「E賞:サバイバルハンカチ」(約27cm)、B6サイズのノートと半分折りのポップアップメモから選べる「F賞:ステーショナリー」、ビジュアルを楽しめるクリアファイル1枚と名シーンを映画フィルム風にデザインしたクリアしおり1枚のセット「G賞:クリアファイル&映画フィルム風しおり」がラインアップされている。

【ラストワン賞】即席ラーメンタイマー

また、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、作中で異色を放つあのFOOD「即席ラーメン」をモチーフにしたキッチンタイマーが登場。設定時間になると、スネークと、EVA、パラメディックとの即席ラーメンに関連した無線音声を楽しむことができる。サイズは約14cm。

『一番くじ METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』即席ラーメンタイマー

なお、ダブルチャンスキャンペーンには、A賞の「ダンボール潜入ティッシュケース」が用意されている。キャンペーン期間は12月末日までとなっており、当選数は30個。

(C)Konami Digital Entertainment