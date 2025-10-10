書類や物品の整理をはじめ、職場で使うイメージの多いテプラ。そんなテプラには、テプラを販売する「キングジム」の社員さんによる驚きの使い方があるんです。

動画を投稿したのは、キングジム公式YouTubeチャンネル。趣味や人とのコミュニケーションに役立つ技から、会社のマーケティングに使える意外な可能性まで、全6種の方法が紹介されています。

まず紹介されたのは、スマホケースのデコレーション。文字を印刷したラベルをケースに入れるだけで、あっという間に世界で一つのケースが完成。画像を使うこともでき、麻雀牌のデザインにしている人も!!



QRコードが活躍

続いて紹介されたプランターにさす園芸ラベルとしての活用方法では、プラスチックのプレートにラベルを貼るだけで、簡単にオリジナルのアイテムが完成。QRコードを加えることで、植物の育て方を解説したサイトにすぐにアクセスできる裏技も。

手書きすることも多い色紙のメッセージも、キングジムではテプラで作るのがお馴染みの光景。テキストをメッセージツールやメールで共有すれば、在宅勤務や休暇中のメンバーの分も簡単に作成でき、寄せ書きのハードルが下がります。

さらに、ちょっとしたお土産やお礼のお菓子につける一言メッセージにもテプラが活躍。クラフトラベル、知らなかった……。

俺の置き傘は俺のもの

さらに、置き傘にテプラを貼ることで、取り違えの防止に!?自分の名前を見えるように貼るのに抵抗がある人は、「監視カメラ作動中」をはじめ、パンチの効いたメッセージを使うことで抑止力になりそうです。

自社サイトの宣伝にも

企業で使うときも、QRコードを活用すれば宣伝＆アイスブレイクのきっかけに!ファイルの分類や所有者の区別としてしか使っていなかったテプラに、こんな一面があったとは……。

キングジムの公式チャンネルには、テプラはもちろん、キングファイルや、自社商品にとどまらない愛用文具の紹介など、デスク周りのアイテムへの愛がこもった動画がたくさん。文房具や効率化グッズを愛する方は必見です。