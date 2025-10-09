アイドルグループ・TEAM SHACHIの坂本遥奈が9月25日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。関東ラストワンマンライブを振り返った。

坂本遥奈 =17LIVE提供

「エンターテイナーすぎる」

TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい!」を開催。ライブには、MCU(KICK THE CAN CREW)も登場した。

MCUのインスタグラムの投稿からも、坂本推しであることがうかがえるが、坂本は「もともと、『Rocket Queen feat.MCU』でコラボしたのがきっかけ」だと言い、「もう普通のオタクだから、タフ民(TEAM SHACHIのファンの呼称)の集いにも入ってくれてるの」と明かした。

また、ライブのリハーサルについて、坂本は「ハルが階段を上がって、雄志くん(MCU)を紹介する流れがあったじゃない? 立ち位置確認をしてるとき、雄志くんがルンルンでめっちゃかわいくて!」と振り返りつつ、「(ライブ本番の衣装の)中に、ハルのTシャツを着てて、びっくりした。前の時も黄緑パーカーを着てて」「(自分が歌ってる途中で)タフ民が沸いてたの。あそこのパートで沸いてもらったことないのに、『なんだった?』と思ってたんだけど、雄志くんがハイジャンプを決めたのかなと思ってたら、帰りにメンバーから全部教えてもらいまして。雄志くんが中のTシャツを見せて、ムササビみたいになってたって(笑)」と回想。

その上で、坂本は「だからあんなに沸いてたんだって納得」したと言い、「裏で話してるときは、(ハルのことを)大好きなんだなってことが伝わって、本当にかわいいの。でも、ライブ中は、ラップとか魅せ方とかがカッコいいし、何をしてても場が持つ。やっぱり存在感が違うじゃん。さすがレジェンド、KICK THE CAN CREWのMCUさんって感じ」「大尊敬です。決めるときはバッチバチに決めて、そういうエンタメ性も入れ込み、エンターテイナーすぎる」と大絶賛していた。