アイドルグループ・TEAM SHACHIの咲良菜緒が9月22日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。ももいろクローバーZへの感謝の思いを語った。

咲良菜緒 =17LIVE提供

ももいろクローバーZへの感謝の思い

TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい!」を開催。事務所の先輩グループであるももいろクローバーZも駆けつけたが、咲良は「ももクロちゃんがオープニングアクトをやってくれるっていうのは、結構前から決まってたんだけど、何の曲をやるのかっていうのは、私たちも知らないでおきたいなっていうのと、夏菜子ちゃんに『よろしくお願いします』みたいなLINEをしたときに、『秘密』って言ってたから、これは知らないでいたほうがいいと思って」と振り返った。

また、咲良は「やっぱり、ももクロちゃんが自分たちのライブにいるって、おかしいじゃないですか。ありえないっていうか」といい、「しかも、オープニングアクトっていう。自分たちよりも先にライブをするって絶対にないこと。自分たちよりも絶対に後にライブをする立場の人たちなので、異常事態。この異常事態になる事態なんだっていうので、ちょっと実感が湧いたかも」としみじみ。

さらに、「どこまで言っていいのか分からないけど……」と前置きした上で、「(TEAM SHACHIのために)ももクロちゃんのメンバーさんが、何かしたいっていうのを言ってくれて、オープニングアクトっていう形になったんだけど、それがうれしかった。私たちから(出演オファーをできるような)選択肢はなかったから、ありえない話なので。だけど、ももクロちゃんが気にかけてくれて、出てくれたので。すごいびっくりでした。ももクロちゃんのメンバー発信っていうのが、一番うれしかったですね」と改めて感謝の気持ちを語っていた。