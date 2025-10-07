アイドルグループ・TEAM SHACHIの大黒柚姫が9月23日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。ももいろクローバーZ(以下、ももクロ)への感謝の思いを語った。

大黒柚姫 =17LIVE提供

ももクロの“深い愛”に感謝

TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい!」を開催。事務所の先輩グループであるももクロも駆けつけた。

ももクロの出演について、大黒は「ももクロちゃんが『(TEAM SHACHIのために)何かしたい』と言ってくださって、叶ったことなので。本当に深い愛を持ってくださっている4人に感謝だし……」としみじみ。

続けて、「(昔から)ももクロちゃんことが本当に大好きだった」と前置きした上で、「(当時のTEAM SHACHIのような)あんなに生意気な子たちはイヤだったと思うんですけど(笑)、その当時から優しく包み込んでくれて。悪ガキみたいな私たちを、ずっと優しく見守ってくれてて」と回想。

そして、大黒は「最後の公演はそういうふうな(オープニングアクトという)形で応援に来てくださって。本当にいろんなところで言ってますけど、スタプラのトップがももクロちゃんだから、スタプラのこの雰囲気があると思うんですよ。ももクロちゃんじゃなかったら、また違ったスタプラの形だったと思うし、今のスタプラのみんなはももクロちゃんに憧れて入ってきた子が多いと思うし、私たちもその一人なので、うれしいですね」と感慨深げに語っていた。