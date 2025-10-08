アイドルグループ・TEAM SHACHIの秋本帆華が9月24日、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で配信された個人リレー配信に出演。関東ラストワンマンライブの裏話を披露した。

秋本帆華 =17LIVE提供

ステージ袖にはけると…

TEAM SHACHIは9月21日、東京・立川ステージガーデンで、関東ラストワンマンライブとなる「TEAM SHACHI 最終SHOW～アイドルロード～：君のココロの伝説になりたい!」を開催。事務所の先輩グループであるももクロも駆けつけた。

秋本は「皆さんも知ってると思うんですけど、ももクロちゃんがオープニングアクトをやってくれて」としみじみ。また、「でね! (ライブが)終わってから、しおりんの舞台が23日まであったから、それまで連絡をしないで。千秋楽が終わってから連絡をさせてもらったんですけど、そしたら『ごはん行こうね! お姉さんがなんでもおごってあげる!』って! うれしい言葉をいただいて」と明かした。

さらに、秋本は「(ステージの)袖にはけたときに、バンド民とブラス民と瀬戸口さんと(笑)、ももクロちゃんと、HYDEさんが待っててくれて」と回想。そして、「HYDEさんとお話するのは、TEAM SHACHIとして出させていただいたハロウィンパーティー以来だったんですけど、本当に優しくて。始まる前に、メンバーそれぞれにお花をもらって、(咲良)菜緒が『わわっ……!』ってなってました」と振り返った。

なお、咲良は自身のインスタグラムで、ライブを見にきてくれたHYDEへの感謝の気持ちをつづっている。