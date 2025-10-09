東映ビデオは、11月28日に期間限定上映、2026年6月10日にBlu-ray&DVDが発売するVシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』の場面写真を10月9日に解禁した。

今回解禁された場面写真では、ボロボロになりながらも戦う絆斗や、失踪したグラニュートを捜すショウマ、テレビシリーズでは接点がなかった幸果が、リゼルに臆せず話しかける様子が見られる。そして人間の世界に戻ってきたラキア、果たして4人は再会できるのだろうか。

また、怪しげな狩藤医院内で穏やかな笑顔でお札を数える看護師・沙和村(板橋駿谷)や、学生時代の絆斗と師匠・塩谷(小松利昌)とのシーンも見どころ。

グラニュート側でも、訳ありな子供たちが集まるグループ内にいるリゼル、闇菓子の復活を企むググナに立ち向かうガヴとヴラム、大統領ボッカに恨みを抱いていたイジークとリゼルによる対決など、話の展開が気になるものばかりだ。

Vシネクスト『仮面ライダーガヴ ギルティ・パルフェ』は、11月28日より新宿バルト９ほかにて全国期間限定上映、パッケージは2026年6月10日にBlu-ray＆DVDを発売する。

(C)2025 石森プロ・ADK EM・バンダイ・東映ビデオ・東映

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映