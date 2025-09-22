東映は、2024年9月からテレビ朝日系列にて放送、先日最終回を迎えた『仮面ライダーガヴ』の番組キャストが全国5都市(石川・大阪・福岡・愛知・東京)を巡る「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」を開催中だ。9月21日に行われた石川・本多の森北電ホールでの初日より、第1部ヒーローショーのステージフォト7枚が解禁された。また、ツアー最終日の10月19日東京スペシャル公演(3公演)の配信チケットも発売を開始した。

「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」は2部制となっており、ヒーローショーを送る第1部は仮面ライダーガヴ ファイナルステージ「フルミックスフレーバー」。ショウマ(知念英和)、辛木田絆斗(日野友輔)、甘根幸果(宮部のぞみ)、ラキア・アマルガ(庄司浩平)が登場。

ショウマと幸果は、はぴぱれの出張依頼でやってきた「混沌の祠」を前に、ライターの仕事でやってきた絆斗と鉢合わせる。そこへ、グラニュートの襲撃が…。再び現れた、ランゴ・ストマック(声・塚本高史)、グロッタ・ストマック(声・千歳まち)、ニエルブ・ストマック(声・滝澤諒)、シータ・ストマック(声・川﨑帆々花)、ジープ・ストマック(声・古賀瑠)のストマック社の5人が何かを企んでいる様子。デンテ・ストマック(声・多田野曜平、さらにはラキアまで現れ、「最後にして最初の敵」に挑む。

そして、ファイナルステージならではのご当地フォームも登場。石川では、ショウマが「仮面ライダーガヴ 金チョコフォーム」に変身した。

仮面ライダーガヴ 金チョコフォーム

また、ツアーの最終日となる10月19日開催の「東京スペシャル公演(3公演)」では全編有料配信を実施。第二部に登場するキャストが毎回異なり、内容がガラッと変化する超豪華編成だ。公演が終了した後にも一定期間楽しめる、アーカイブ視聴付きの配信チケットとなり、会場に行けなくても、公演が終わってからでもファイナルステージをいつでもどこでも余すことなく楽しめます! さらに、こちらの有料配信にも、チケットを購入すると、購入者特典として、ファイナルステージオリジナルゴチゾウがつい てくる。またPontaパス会員は、1枚につき500円、最大1,500円お得に購入が可能となる。

配信公演は、10月19日10:00・13:30・17:00の各回。販売価格は1公演視聴券が一般価格4,800円、Pontaパス会員価格4,300円。3公演セット視聴券は一般価格12,400円、Pontaパス会員価格10,900円。1公演視聴券、3公演セット視聴券共に、1購入につき特典(FS オリジナルゴチゾウ)1点が付属する。販売期間は9月21日9:30～10月26日21:00、視聴期間はライブ配信終了後準備整い次第開始～10月26日23:59。

